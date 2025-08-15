Topo

Na China, PBoC promete aprimorar política monetária 'moderadamente relaxada'

15/08/2025 09h44

O Banco do Povo da China (PBoC, o banco central chinês) planeja aprimorar e continuar implementando uma política monetária "moderadamente relaxada", segundo relatório trimestral divulgado nesta sexta-feira, 15. No documento, o PBoC avaliou que a segunda maior economia do mundo ainda enfrenta vários "riscos e desafios", mas possui uma base estável, com "numerosas vantagens, forte resiliência e enorme potencial".

Para evitar riscos financeiros sistêmicos, o BC chinês prometeu ajustar a intensidade e ritmo de implementação da política monetária, a depender de cada situação.

O PBoC disse também que manterá ampla liquidez, agirá para que os preços permaneçam em níveis razoáveis e seguirá fortalecendo a implementação e supervisão de políticas de taxas de juros.

Os últimos dados econômicos chineses, referentes a julho, mostraram desempenho mais fraco do que o esperado tanto da indústria quanto do varejo.

