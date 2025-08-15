Motta libera ao Conselho de Ética pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), despachou hoje quatro pedidos de cassação do mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para o Conselho de Ética.

O que aconteceu

São três pedidos do PT e um do PSOL. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro e atua para que o governo de Donald Trump aumente as sanções ao Brasil. A licença não remunerada de Eduardo terminou no dia 21 de julho. Automaticamente, ele reassumiu o mandato.

Agora o presidente do Conselho define se abre os processos e escolhe os relatores. O coegiado está sob o comando de Fabio Schiochet (União Brasil-SC).

O PT acusa Eduardo de quebrar o decoro parlamentar pela atuação nos EUA. As ações listam a campanha difamatória do deputado nos Estados Unidos contra o Brasil e os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). O partido pede a perda do mandato conforme previsão na Constituição Federal.

É dever do parlamentar zelar pela honra do mandato que exerce e cumprir rigorosamente os limites funcionais que o regulam. Sua permanência no exterior, associada à atuação pública contra instituições nacionais, enquanto se furta às obrigações regimentais mínimas de presença e deliberação, representa grave atentado ao decoro e à integridade da representação popular.

Trecho de uma das representações do PT contra Eduardo

Já o PSOL acusa o parlamentar de utilizar o cargo para articular sanções políticas e econômicas contra o Brasil. O partido afirma que a permanência de Eduardo no cargo seria "uma normalização da traição institucional e um sinal perigoso de impunidade parlamentar".

Ao acionar, de forma deliberada e planejada, lideranças estrangeiras e o governo dos Estados Unidos da América para impor sanções econômicas ao Brasil, com o objetivo político de coagir o Supremo Tribunal Federal e forçar uma anistia a Jair Bolsonaro e aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, o deputado Eduardo Bolsonaro não apenas rompeu com o exercício legítimo da representação política, mas também se colocou como um agente contrário ao interesse nacional, atuando para constranger o Judiciário brasileiro e favorecer interesses pessoais e familiares.

Trecho da representação do PSOL contra Eduardo

O deputado deveria ter retornado ao Brasil. Mas ele afirmou que não vai renunciar ao cargo nem pretende voltar ao país por receio de ser preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que ordenou a abertura de uma investigação contra ele por ataques à soberania do Brasil.

Eduardo já tem 8 faltas não justificadas. Também não pode receber salário. Moraes determinou o bloqueio das contas e bens do deputado. De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara, a decisão foi comunicada à Casa no dia 24 de julho. A partir dessa data, os "valores serão retidos conforme a determinação recebida".

Base do governo cobra medidas contra Eduardo. O líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), apresentou vários pedidos de cassação e suspensão do mandato do deputado à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Os pedidos ainda não foram analisados. Lindbergh também entrou com ações no STF.

Centrão orientou Motta a contabilizar faltas

Motta foi aconselhado por líderes do centrão a deixar o parlamentar acumular faltas. Isso resultaria na cassação do mandato de Eduardo.

A Constituição Federal determina que deputados e senadores perdem o mandato se tiveram 33% de faltas nas sessões ordinárias. As ausências não serão contabilizadas em caso de missão oficial ou licença. A regra também consta no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara.

Contagem das faltas ampara decisão de Motta sobre Eduardo. Na avaliação dos líderes, o presidente deve agir com "cautela" para evitar a tensão na Casa, por isso o melhor caminho no momento seria seguir as regras previstas no Código de Ética e na Constituição.

Decisão sobre perda de mandato pode demorar. A contagem de faltas considera a ausência do deputado nas sessões deliberativas ordinárias e extraordinárias com abertura da ordem do dia. Até 5 de março do ano que vem, a Secretaria-Geral da Mesa deve enviar à presidência um relatório com a frequência consolidada dos parlamentes no ano anterior. Motta pode pedir o arquivamento do documento ou definir um integrante da Mesa para analisar as ausências excessivas.

Caso andaria como o de Brazão

A Mesa Diretora da Câmara cassou o mandato do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) por faltas. O político é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, em 2018. Ele foi preso em março de 2024 e está em prisão domiciliar.

Brazão já estava com o mandato cassado pelo Conselho de Ética da Casa. O caso, no entanto, precisava ser analisado pelo plenário. Motta não colocou a cassação em votação e deixou que o político perdesse o mandato por excesso de faltas.