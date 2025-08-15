Topo

Notícias

Moedas Globais: dólar recua e cai na semana, com perspectivas para Fed e reunião Trump-Putin

São Paulo

15/08/2025 17h18

O dólar operou em baixa nesta sexta, 15, em uma semana de queda para a moeda, pressionada pelas perspectivas de cortes nos juros pelo Federal Reserve (Fed). Nos próximos dias, as atenções se voltarão ao simpósio de Jackson Hole, quando dirigentes do banco central americano deverão sinalizar seus próximos passos.

Hoje, o mercado esteve atento aos preparativos para o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, visando a guerra da Ucrânia. O dia teve ainda a publicação da queda do sentimento do consumidor americano medida pelo Instituto Michigan.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, fechou em alta de 0,41%, a 97,852 pontos. Na semana, houve queda de 0,33%. Por volta das 16h50 (de Brasília), o euro se apreciava a US$ 1,1705 e a libra avançava a US$ 1,3554. A moeda americana tinha queda ante a japonesa, cotada a 147,23 ienes.

"O dólar permanece em desvantagem, com as expectativas de um corte de juros na reunião do Fed de setembro se solidificando. Agora, esperamos que as autoridades optem por um corte de 25 pontos-base no próximo mês e uma flexibilização acumulada de 75 pontos-base até o final do próximo ano", afirma a Capital Economics. Uma forte recuperação do dólar parece menos provável, avalia. "Dito isso, ainda acreditamos que a extensão dos cortes do Fed, descontados nos mercados monetários, provavelmente não se materializará totalmente e, portanto, nossa percepção é de que o dólar provavelmente se estabilizará nos próximos meses e recuperará algum terreno até o final de 2025", avalia.

O discurso principal do presidente do Fed, Jerome Powell, na conferência Jackson Hole, na próxima semana, continua sendo o evento mais importante a ser observado, aponta a consultoria. "Nossa opinião é que Powell, no mínimo, refutará a crescente especulação sobre um corte de 50 pontos-base na taxa de juros. Isso daria algum suporte ao dólar no curto prazo. Se ele for mais longe e questionar completamente o corte de setembro, uma recuperação maior do dólar provavelmente estará próxima - embora dependente dos próximos números de folha de pagamento e inflação de agosto", projeta.

Enquanto isso, o PIB japonês mais forte do que o esperado impulsionou o iene, embora as chances de um aumento de taxas pelo Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) BoJ sejam ligeiramente menores do que as que o mercado tinha no final do mês passado, aponta a Bannockburn Capital Markets. O PIB real do Japão avançou 1,0% de abril a junho na base anualizada em relação ao trimestre anterior. A previsão dos analistas era de um avanço de 0,90%, segundo a FactSet.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

El Salvador estende prisão sem julgamento de supostos membros de gangues até 2027

Defesa de Bolsonaro pede que políticos façam visitas sem pedir autorização

Presidente do Peru visita ilha em disputa na Amazônia e adverte Colômbia

Olympique de Marselha perde no fim para o Rennes com dez jogadores na abertura da Ligue 1

Wall Street fecha sem entusiamo após novos indicadores

Morre um dos pais da vacina da malária: brasileiro casou na biblioteca e fez carreira nos EUA

Petróleo cai antes de cúpula Trump-Putin

Com embaixador chinês, Lula critica Trump e diz: 'Quem quiser sair, saia'

Coman deixa Bayern de Munique e assina com saudita Al Nassr, de CR7

Decisão poupa Argentina de entregar ações da YPF enquanto recursos não forem resolvidos

É falso que Richard Grenell veio ao Brasil fiscalizar Lei Magnitsky