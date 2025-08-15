Michelle critica aliado que disse que faria churrasco na casa de Bolsonaro

Michelle Bolsonaro (PL) criticou o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), que disse, em vídeo, que faria um churrasco na visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar.

Ex-primeira-dama desmentiu aliado ao afirmar que não teve churrasco em sua casa. Michelle publicou uma nota em que explicou que a visita de Zucco "tinha caráter restrito, breve e voltado exclusivamente a fins humanitários - e não conforme divulgado pelo parlamentar em vídeo, no qual, ao deixar sua residência, afirmou que realizaria um churrasco em minha casa. Tal evento não ocorreu."

Zucco apagou o vídeo em que mostrava picanha. No vídeo, o líder da oposição na Câmara aparece com duas peças de carne na mão dizendo que prepararia uma refeição para Bolsonaro que está em prisão domiciliar.

Entorno de Bolsonaro teme que o ministro do STF Alexandre Moraes proíba visitas. "Solicito a colaboração dos próximos visitantes autorizados para que compreendam e respeitem a sensibilidade do momento, abstendo-se de atitudes que possam deturpar a finalidade da visita ou prejudicar a imagem do Presidente Jair Bolsonaro", disse Michelle.

Todos têm ciência da atual situação do Jair, que cumpre prisão domiciliar. Reconhecemos e agradecemos o carinho que muitos desejam transmitir a ele neste momento em que sua liberdade está restrita. Alguns parlamentares têm solicitado, por intermédio do ministro, autorização para visitá-lo, sendo que essas permissões são concedidas de forma pontual

A visita foi autorizada por Moraes. O ministro do STF decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro no começo do mês e é o responsável por decidir sobre pedidos da defesa.

Fabio Wajngarten também criticou Zucco. No X, antigo Twitter, o ex-ministro de Bolsonaro pediu respeito ao momento do ex-mandatário e de sua família.

Tem oportunistas indo/pretendendo visitar o Presidente apenas para sair lacrando.

Cambada de egoistas, insensíveis, e desumanos.

Já tinha a sensação disso, agora tenho a certeza com a manifestação correta da Primeira Dama.

Vamos respeitar o momento do Presidente e de sua? -- Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 15, 2025

A ordem de prisão aconteceu após o ex-presidente participar de uma manifestação no Rio, no último dia 3, por chamada de vídeo. Para Moraes, ele desrespeitou a proibição de não usar redes sociais por intermédio de terceiros. "O réu se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal", escreveu.