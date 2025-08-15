Topo

Notícias

Michelle desmente Zucco e nega churrasco na casa de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar

São Paulo

15/08/2025 10h34

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro desmentiu o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) após ele afirmar, em vídeo, que faria um churrasco durante visita ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar. Ela negou a informação e disse que o encontro teve caráter restrito e breve.

Em nota publicada nos stories do seu perfil no Instagram, Michelle disse que "tal evento (churrasco) não ocorreu" e que a visita de Zucco foi "breve e voltada exclusivamente a fins humanitários - e não conforme divulgado pelo parlamentar em vídeo, no qual, ao deixar sua residência, afirmou que realizaria um churrasco em minha casa".

"Solicito a colaboração dos próximos visitantes autorizados para que compreendam e respeitem a sensibilidade do momento, abstendo-se de atitudes que possam deturpar a finalidade da visita ou prejudicar a imagem do presidente Jair Bolsonaro", acrescentou a ex-primeira-dama.

O vídeo em questão, já apagado, mostrava o líder da oposição na Câmara segurando duas peças de carne e dizendo que prepararia uma refeição para Bolsonaro. "Agora eu vou lá fazer uma carne para ele, já que a picanha que esse aí prometeu não cumpriu. Vou lá fazer uma carne para o meu amigo, meu líder, nosso líder, Jair Bolsonaro", disse Zucco, no vídeo, exibindo duas peças de carne.

O deputado faz uma menção, sem citar nome, à declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ainda candidato em 2022, ao Jornal Nacional, da TV Globo. "O povo tem que voltar a comer um churrasquinho, a comer uma picanha e tomar uma cervejinha", afirmou o petista na ocasião.

Sem mencionar nomes, o ex-ministro Fábio Wajngarten também criticou a "instrumentalização política" das visitas a Bolsonaro. Em publicação no X (antigo Twitter), pediu "respeito ao momento" vivido pelo ex-presidente e sua família. "Tem oportunistas indo ou pretendendo visitar o presidente apenas para sair lacrando. Boas ações se fazem de maneira silenciosa, discreta e anônima", completou.

Poucas horas após a publicação de Michelle, o deputado Zucco se retratou em suas redes sociais. "Nunca afirmei que o churrasco de fato aconteceu, era apenas uma intenção. Peço desculpas a ele e à primeira-dama se a minha atitude causou desconforto a sua família", escreveu no X.

Segundo Michelle, alguns parlamentares têm pedido autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para visitar Bolsonaro, e as permissões são concedidas "de forma pontual".

A ida de Zucco foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado e, por isso, responsável por analisar os pedidos incluídos no processo.

Outros aliados, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), também tiveram autorização para encontros presenciais.

Jair Bolsonaro aguarda julgamento sobre a acusação de tentar um golpe de Estado após perder a reeleição para Lula.

Em registro compartilhado por Zucco no Instagram, o deputado descreveu a visita realizada ao ex-presidente. "Fui lá como um amigo, para conversar e falar que estamos juntos, falar do trabalho na Câmara e no Senado e como a sociedade está enxergando essa perseguição", afirmou.

Segundo pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 53% dos brasileiros consideram que Moraes está seguindo o que determinam as leis e a Constituição do País no julgamento contra Bolsonaro. Enquanto isso, 39% acreditam que ele está sendo injustiçado pelo ministro por conta "motivos políticos".

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Dois feridos em ataque a tiros perto de mesquita na Suécia

Procurador-geral de Washington D.C. entra com ação para parar federalização da polícia local

Hezbollah adverte que Líbano "não terá vida" se Estado agir contra ele

Esquema de corrupção pagava faculdade de filha de prefeito do SBC, diz PF

Vietnã na vanguarda do investimento privado estrangeiro no campo cubano

Quem é Euro, marido de Hytalo Santos, preso em São Paulo junto com o influenciador

Josias: Caso Hytalo mostra que falta disposição para proteger crianças

Chanceler russo usa camisa com sigla da URSS ao chegar ao Alasca

Ucrânia 'conta' com Trump para convencer Rússia a acabar com a guerra, diz Zelensky

Michelle desmente Zucco e nega churrasco na casa de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar

Prejuízo de R$ 500 mil: como falso advogado aplicou golpes