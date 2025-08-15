Topo

Menino de 7 anos é atingido por bala durante aula no Rio: 'Não sou bandido'

15/08/2025 13h09

Um menino de 7 anos foi baleado hoje dentro de uma escola pública no Rio de Janeiro. A criança não corre risco de vida.

O que aconteceu

O caso foi na Escola Municipal Professora Marisa Vargas Menezes, em Rio das Pedras, zona oeste da cidade. O aluno estava na aula de educação física quando levou o tiro.

A bala atingiu o menino na região das nádegas, atravessou o corpo, e saiu pela virilha. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge e liberado poucas horas depois.

Testemunhas relatam que, no momento do incidente, um intenso tiroteio acontecia na área de mata da Gardênia Azul, comunidade que fica no fundo da escola. Em nota, a Polícia Militar negou a realização de uma operação na localidade.

Carlos Cesar Reis Costa, pai da criança, afirmou que o menino está traumatizado e não quer mais voltar para a escola. Também disse que o menino se perguntava o 'motivo' de ter levado um tiro.

'Papai, eu não sou bandido. Por que levei um tiro? O senhor promete que eu não vou morrer?' Ele não quer ir mais para a escola. Ele fala que se voltar para a escola vai ser baleado. Vamos ter que procurar um psicólogo para ele. Carlos Costa, pai do menino

A Prefeitura do Rio de Janeiro emitiu uma nota lamentando o episódio de violência. O comunicado destaca ainda que situações como essa impactam negativamente as escolas, que deveriam ser locais de paz e aprendizagem.

