Marcado o julgamento de Bolsonaro, Brasília espera 'semanas intensas'

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, marcou para 2 de setembro o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais sete réus do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado —o que promete jogar mais combustível no caldeirão da polarização política brasileira, já bem alimentado por ameaças e sanções dos EUA, pressões por impeachment de ministros do Supremo e anistia e movimentações visando a eleição presidencial de 2026.

A colunista Letícia Casado apurou que os ministros do STF se preparam para "semanas intensas", com a possível escalada da pressão americana sobre membros da corte.

Já Raquel Landim apurou que as investidas políticas e econômicas do presidente americano Donald Trump, que acusa o Brasil de tentar uma "execução política" de seu aliado Jair, apenas vai colaborar para que os ministros optem por penas duríssimas para os réus.

E Carla Araújo avisa: a possível inclusão do pastor midiático Silas Malafaia no inquérito para investigar as ações do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA pode gerar uma reação evangélica e podem surgir novas denúncias contra o ministro-relator Alexandre de Moraes e o Supremo nos EUA.

Já Josias de Souza relata que o entrevero verbal entre Luis Fux e Luís Roberto Barroso em sessão do Supremo é um reflexo da tensão que toma o tribunal, opondo os ministros que sofreram e os que não sofreram sanções dos EUA.

Josias também informa que, com a definição da data do julgamento e a perspectiva da condenação, líderes do PL e do centrão pressionam Bolsonaro a definir quem apoiará em 2026. Segundo Josias, Bolsonaro não respondeu por ainda acalentar a ilusão de que a pressão trumpista forçará uma anistia —que não deve vir porque a direita está mais preocupada com o espólio eleitoral do ex-presidente.

Letícia Casado: STF se prepara para mudanças na corte e escalada de pressão dos EUA

Raquel Landim: Penas de réus da trama golpista serão duríssimas após Eduardo atiçar Trump

Carla Araújo: Malafaia em inquérito com Eduardo liga alerta no STF para reação evangélica

Josias de Souza: Toga justa de Fux e Barroso põe sob refletores um nervo exposto

Josias de Souza: Julgamento de Bolsonaro testa os limites de Trump e da direita

Mônica Bergamo: Vídeo mostra que Barroso disse a verdade em discussão em que Fux o acusa de 'heterodoxia'

Leonardo Sakamoto: Isolado no STF, Fux está apostando que Lula não ganha a reeleição em 2026

Amanda Klein: Objetivo de Trump é interferir na eleição de 2026

Christian Dunker: De Bolsonaro a Gaza: o ódio ao universal e a política da chantagem imperam

Outros olhares

Cristina Fibe

Violentadas e mães: Amazônia é lugar mais perigoso para ser criança no país Leia mais

Maria Ribeiro

Quando um vídeo rompe o silêncio: ouvimos porque era um homem falando? Leia mais

Luciana Bugni

Di Caprio, aos 50, diz que tem maturidade de 32: que homem tem idade do RG? Leia mais

Luciana Coelho

'Alien: Earth' surpreende com atualização reverente do clássico da ficção científica Leia mais

Ricky Hiraoka

Por que séries e filmes baseados em crimes reais fazem tanto sucesso? Leia mais

Tony Marlon

No nosso tempo, o anúncio é tão urgente quanto a denúncia Leia mais