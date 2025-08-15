Mansão Maromba: Academias de Toguro são suspeitas de furtar água da Sabesp

Duas academias que integram a rede Mansão Maromba, do influenciador Tiago Toguro, são suspeitas de furtar água da Sabesp, companhia responsável pelo abastecimento do líquido em São Paulo.

O que aconteceu

Unidades suspeitas de atitudes ilícitas ficam localizadas no Parque Savoy City, na zona leste da capital, e em Suzano, na região metropolitana. Os flagrantes foram feitos por técnicos da Sabesp, que acionaram a polícia para investigar o caso. O UOL confirmou os flagrantes junto aos boletins de ocorrências registrados pela companhia na Polícia Civil de São Paulo.

Na unidade do Parque Savoy City, o prejuízo estimado é de R$ 254 mil. De acordo com o BO registrado no começo deste mês, o hidrômetro, aparelho usado para medir o consumo de água, estava adulterado. Uma ligação direta desviava a água do medidor, o que impossibilitava o registro correto do consumo da água no local.

Já na unidade de Suzano, o prejuízo com o suposto furto de água é de R$ 130 mil. A unidade da Mansão Maromba no endereço está em construção e a irregularidade foi flagrada no mês passado. Segundo consta no BO, foi encontrada uma ligação clandestina para desviar o líquido.

Sabesp calcula prejuízo estimado em R$ 384 mil com as irregularidades nas duas unidades da Mansão Maromba. Em nota ao UOL, o coordenador de perdas comerciais da Sabesp, Gabriel Seibarauskas, disse que a rede de academias é "reincidente" nesse tipo de furto, e afirmou que a concessionária "atua com rigor para garantir o uso legal e responsável dos recursos hídricos, protegendo o sistema de abastecimento e os direitos da população".

Concessionária afirmou que cobrará o prejuízo dos donos da Mansão Maromba. A empresa ressaltou que todas as irregularidades encontradas nas unidades já "foram eliminadas" e o fornecimento de água está regularizado.

O UOL procurou a Polícia Civil de São Paulo para pedir atualizações do caso, mas não obteve retorno. A reportagem também procurou a Mansão Maromba por e-mail e por WhatsApp, mas não teve resposta. Em ambos os casos, o espaço segue aberto para manifestação.

Furto de água é crime

Furtar água é crime previsto no artigo 155 do Código Penal. A punição varia de dois a oito anos de detenção, além do pagamento de multa.

O que é considerado furto de água? A legislação caracteriza como consumo irregular ligações clandestinas para desviar o líquido do sistema de abastecimento e adulteração do hidrômetro, entre outras formas que visam fraudar a medição correta do consumo de água.

O que é a Mansão Maromba

A Mansão Maromba é uma marca idealizada pelo influenciador Tiago Toguro. O nome do projeto é usado para se referir a um reality criado por Toguro, uma marca de bebidas e também a rede de academias de musculação.

Toguro contabiliza mais de 9,7 milhões de seguidores no Instagram. Formado em educação física, ele ganhou notoriedade com conteúdo relacionado ao universo fitness e soma mais de um bilhão de visualizações em dois canais no YouTube.

Ele já se envolveu em polêmicas e chegou a ser preso em janeiro deste ano por desacato à polícia em Santa Catarina. O influenciador também já foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por homicídio culposo após se envolver no atropelamento de um motociclista em 2023 — a vítima tinha 30 anos na época. O caso ainda é investigado pelas autoridades do Rio.