Com embaixador chinês, Lula critica Trump e diz: 'Quem quiser sair, saia'

O presidente Lula (PT) criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a política tarifária norte-americana em evento ao lado do embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, hoje.

O que aconteceu

Lula participou da inauguração de uma fábrica da chinesa GWM no interior de São Paulo. Ele elogiou a relação com a China, maior parceiro comercial do país, e distribuiu recados sobre política externa.

"A gente vai tentar brigar para que o comércio mundial seja equilibrado", disse Lula, se voltando ao diplomata. "A gente quer que volte o multilateralismo, a negociar, para que os países possam se tratar em igualdade de condições. Nós não queremos esse negócio unilateral em que um país grande vai sufocar o pequeno."

Ele elogiou a vinda da montadora. "Enquanto uma empresa americana, como a Ford, vai embora do Brasil. Enquanto a Mercedes-Benz, que foi muito bem tratada aqui em São Paulo, uma empresa alemã, vai embora. O que acontece? Tem outra empresa chinesa pra cá", afirmou.

Quem quiser sair, que saia. Quem quiser vir, nós estaremos de braço, de coração aberto, esperando todos os que quiserem vir aqui.

Lula, sobre saída de empresas do Brasil

Segundo o governo, mil empregos serão gerados pela unidade em Iracemápolis (SP) até o fim do ano. A empresa estima investimento de R$ 4 bilhões até 2026 no país, o que inclui a abertura de uma outra fábrica. De 2027 a 2032, são previstos mais R$ 6 bilhões.

Lula rebateu as falas de Trump de que o Brasil não é um bom parceiro comercial. "Eu não posso admitir que um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos possa contar a quantidade de inverdades que ele tem contado", disse Lula.

Ele disse que ficou "injuriado" com as sobretaxas. "O Brasil não tem o PIB [Produto Interno Bruto] que têm os americanos, o Brasil não tem o PIB que tem a China, mas nós temos um povo que merece respeito, um povo que tem orgulho de ser o que é."

Embaixador fez afagos

Pouco antes, Qingqiao elogiou Lula e a relação bilateral. "A China estará ao lado do Brasil para construir, juntos, uma comunidade do futuro compartilhada por um mundo mais justo e um planeta sustentável", afirmou.

O embaixador também deu suas cutucadas em Trump, mas sem citar os EUA. "O mundo é marcado por turbulência e desordem, com a proliferação da intimidação unilateral e a ordem e as regras internacionais gravemente prejudicadas", disse o chinês.

Lula respondeu aos afagos. "Meu caro amigo e meu caro embaixador, transmita um abraço meu ao presidente Xi Jinping e fale para ele que, quando ele estiver cansado da fábrica lá, manda a fábrica para cá, que ela será tratada como se fosse fábrica brasileira", disse, ao finalizar o discurso.

A China é o maior parceiro comercial do Brasil. O país asiático importou US$ 136,3 bilhões em produtos brasileiros em 2024.