Lucro da JHSF dispara no 2º tri

15/08/2025 08h08

(Reuters) - A incorporadora JHSF ampliou seu lucro líquido do segundo trimestre em mais de 45% na comparação com o mesmo período do ano passado, para R$245,8 milhões.

A empresa, que apresentou os seus resultados na madrugada desta sexta-feira, teve um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$347,7 milhões, 59% maior que no segundo trimestre de 2024.

Em termos ajustados, o Ebitda foi de R$247,2 milhões, alta de 21,9%, com a margem registrando uma leve queda de 1,3 ponto percentual, para 49,8%.

A empresa teve receita líquida de R$496,1 milhões de abril a junho, crescimento anual de 25,2%. A receita bruta também cresceu na comparação ano a ano, em 24,8%, para R$544,7 milhões.

"O aumento da receita é resultado do consistente crescimento dos negócios de renda recorrente, em adição ao resultado da Incorporação que apresentou melhora na comparação com 2024", disse a companhia em comunicado.

(Por Tiago Brandão)

