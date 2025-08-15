Malafaia diz que não tem medo de ser preso e defende impeachment de Moraes

Silas Malafaia, pastor evangélico da Assembleia de Deus, afirmou nesta sexta-feira (15) que não tem "medo de ser preso" e defendeu que Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) sofra impeachment e seja processado e preso.

O que aconteceu

Pastor disse que suas denúncias contra Moraes são baseadas na Constituição. Ele afirmou que, nos últimos quatro anos, já gravou mais de 50 vídeos com acusações contra o ministro do Supremo. As declarações foram dadas em live no canal de Claudio Dantas no Youtube.

Malafaia vê eventual prisão como "prêmio". "Não é algo que vá me constranger", disse ele sobre a possibilidade. O pastor prometeu ainda "aumentar a pressão" contra Moraes.

Ontem, circulou a informação de que o pastor é alvo de inquérito por obstrução de Justiça. Ele teria sido incluído na investigação sobre as ações de Eduardo Bolsonaro contra o Brasil nos EUA. Malafaia diz que não tem "nada a ver" com crimes pelos quais estaria sendo investigado. "O que eu tenho a ver com esse inquérito, para estar lá?", questionou.

Ele confirmou que não foi notificado e que ficou sabendo da investigação por meio da imprensa. O inquérito está sob sigilo. O pastor disse que não fala inglês e não tem relações com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Na live, Malafaia falou que impeachment e prisão de Moraes fariam "bem" ao Estado democrático de Direito. Para o pastor, o ministro "está destruindo" a instituição do STF, caracterizada pelo cumprimento das leis, amplo direito à defesa e outros aspectos.

Pastor se disse alvo de "perseguição religiosa" por Moraes. Ele admitiu que não representa a opinião de todos os evangélicos, mas de uma "maioria" do segmento que pensaria como ele e "não tem poder para falar". Moraes está transformando-o em "unanimidade" entre evangélicos, disse.

O fundo da história de me colocar nesse inquérito absurdo é intimidação. Para ver se eu me calo, para ver se eu recuo (...) Só me para me botando na cadeia. E, se me botar na cadeia, ele vai arrumar um salseiro que nunca aconteceu na história desse país

Silas Malafaia, pastor evangélico da Assembleia de Deus

Líder religioso defendeu anistia "ampla, geral e irrestrita" aos envolvidos na tentativa de golpe hoje em julgamento pelo STF. Ele disse que até Moraes merece o benefício e comparou a situação ao fim do Apartheid na África do Sul.

Pastor afirmou ainda que organizará manifestação "pela liberdade do povo brasileiro" no 7 de setembro. Em São Paulo, o ato está marcado para as 14h e deve contar com a presença de Malafaia. Segundo ele, há previsão de protestos do tipo em outras cidades do país.

Reação evangélica

A suposta inclusão de Malafaia no inquérito acendeu um alerta no STF. De acordo com a colunista do UOL Carla Araújo, a notícia motivou uma conversa entre os ministros André Mendonça e Gilmar Mendes, devido à preocupação com a reação dos evangélicos com a novidade.

Há temor de que situação gere novas sanções dos EUA a Moraes e ao STF. A influência dos evangélicos na política americana seria a motivação para isso. Outra preocupação é de que a situação reforce a narrativa de que não se pode fazer críticas à condução de inquéritos por Moraes.

Inquérito que teria Malafaia como alvo foi aberto em maio. A investigação apura supostas ações do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA contra autoridades brasileiras. A suspeita é que o parlamentar esteja trabalhando por sanções internacionais contra o Brasil. Eduardo teve contas e bens bloqueados.