Kremlin diz que reunião tripartite sobre Ucrânia é possível se negociações no Alasca derem resultados

15/08/2025 12h46

MOSCOU (Reuters) - O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse, antes da cúpula do Alasca sobre a Ucrânia, que uma reunião subsequente a três seria possível se as conversas entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, derem resultados, informou a agência de notícias russa Interfax nesta sexta-feira.

Peskov disse que as conversas entre os presidentes da Rússia e dos EUA podem durar de 6 a 7 horas, e seus assessores participarão de reuniões que devem ser realizadas individualmente, informou a mídia estatal russa.

(Reportagem da Reuters)

