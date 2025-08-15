'Funciona mesmo': kit com 4 desumidificadores que evitam mofo está R$ 28

O mofo costuma ser um incômodo, principalmente para quem sofre com alergias respiratórias. Pensando em evitar esse problema, o Guia de Compras UOL encontrou um kit com quatro desumidificadores de ambientes que prometem ajudar também contra o mau odor.

O Sanol Evita Mofo registrou recentemente mais de mil compras na Amazon. Descubra mais informações sobre os produtos, como usá-los e as avaliações de quem comprou.

O que diz a Sanol sobre o kit?

Possui quatro desumidificadores de ambientes: dois de lavanda, um neutro e um baby;

Cada recipiente possui partículas de cloreto de cálcio que absorvem a umidade do ar;

Ajuda a evitar mofo, fungos e mau odor;

Tem longa durabilidade e promete um ar mais fresco no ambiente;

Indicado para usar no guarda-roupa, na cômoda, nos banheiros e nas gavetas, entre outros locais.

Como usar?

A empresa indica remover a tampa do recipiente e retirar o selo de papel alumínio. Em seguida, é necessário colocar a tampa novamente e posicionar o produto em uma superfície plana e estável, em áreas propensas a acumular umidade, como armários, despensas ou guarda-roupas.

Certifique-se de que o ambiente esteja ventilado e que o produto esteja longe do alcance de crianças e animais domésticos.

A recomendação é verificar regularmente o nível dos cristais: quando estiverem completamente dissolvidos, o recipiente deve ser descartado e um novo deve ser posicionado no lugar.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o kit com desumidificadores registra mais de 2,1 mil avaliações, com nota média de 4,7 (de um total de 5). Os consumidores destacam como pontos positivos a eficiência contra a umidade e mofo, além do custo-benefício do kit.

Os produtos são ótimos, realmente tira a umidade do ambiente. E esse kit tem um ótimo custo-benefício, com certeza vou comprar de novo. Mariana Massa Ferreira

Eu sempre compro e funciona mesmo. A casa onde moro é muito úmida e o produto me ajuda bastante, principalmente no guarda-roupa. Maria Aparecida Carmelino

Eles são muito bons. Se tiver umidade e mofo, eles agem tirando e secando. Eu não fico sem. Adriana R. dos Santos

Vale a pena comprar. O custo-benefício é bom e super útil para quem tem problema com mofo. Nayane

Pontos de atenção

Por outro lado, há compradores que reclamam do tamanho e da durabilidade, além de afirmarem que o produto não é tão eficiente em combater maus odores. Confira os comentários abaixo:

O produto cumpre o que promete, mas não tira o cheiro de mofo. Eu vivo limpando quando troco o recipiente, mas logo o cheiro acaba e volta o cheiro de mofo. Vanilde

Ótimo odor, é agradável e suave. Cumpre o descritivo, mas atente ao tamanho da embalagem. Caso o local seja muito úmido, a durabilidade será de poucos dias (uma semana, no caso). Ariadne Botechia

Eles são menores que um palmo, mas iguais as fotos. Atenção ao tamanho. Cumpre o propósito. Guilherme

O produto tem um cheiro bom, porém é pequeno. Não dura um mês. Sidnei

