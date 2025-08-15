Topo

Notícias

Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou marceneiro por engano

Guilherme Dias Santos Ferreira, que era marceneiro, foi morto quando saía do trabalho em Parelheiros - Reprodução/Facebook
Guilherme Dias Santos Ferreira, que era marceneiro, foi morto quando saía do trabalho em Parelheiros Imagem: Reprodução/Facebook
Pedro Vilas Boas e Luana Takahashi
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/08/2025 15h17Atualizada em 15/08/2025 16h04

A Justiça de São Paulo decretou hoje a prisão preventiva (por tempo indeterminado) do policial militar Fabio Anderson Pereira de Almeida, réu pelo assassinato de Guilherme Dias Santos Ferreira com um tiro na cabeça na capital paulista, no mês passado.

O que aconteceu

Justiça também aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou Fábio réu pelo crime. A juíza Paula Marie Konno afirmou na decisão, obtida pelo UOL, que as informações do inquérito policial são indícios de que o agente cometeu o crime. "A custódia se mostra necessária para garantia da ordem pública", escreveu.

Konno também autorizou o exame de corpo de delito de outra vítima atingida pelo policial na ocorrência. O MP havia solicitado a extração das mensagens enviadas e recebidas por Guilherme no dia dos fatos, mas o judiciário negou e afirmou que a quebra de dados deve ser solicitada em um pedido específico.

Decisões ocorreram após o policial militar ser denunciado pelo MP, que também pediu a detenção preventiva dele. O promotor Everton Luiz Zanella escreveu no pedido que o agente demonstrou descompasso com a função pública ao atingir, pelas costas, um trabalhador que corria para pegar um ônibus e pensar que ele "poderia ser um roubador".

A defesa do PM deve apresentar a resposta à acusação em 10 dias. O UOL tenta contato com a defesa do policial. O espaço está aberto para manifestação.

Morto por engano

Investigação aponta que Guilherme foi morto por engano em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Ele trabalhava como marceneiro em uma fábrica de camas e havia acabado de sair do trabalho. A vítima foi atingida pelos disparos quando estava a caminho do ponto de ônibus.

Pouco antes do crime, ele avisou a esposa que já estava indo embora. Nas redes sociais, também publicou uma foto batendo o ponto no trabalho.

Ao lado do corpo foram encontrados uma marmita, talheres, um livro e a roupa de trabalho. "Só porque é um jovem negro, preto e estava correndo para pegar o ônibus, [ele] atirou. O que é isso? Que mundo é esse? Era o único jovem preto que estava no meio [do ponto] e foi atingido. A gente quer esse policial na cadeia, ele tem que pagar. Está solto, pagou a fiança que, para ele, não é nada", lamentou a esposa da vítima.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Homem que matou assaltante pode ser preso? Em que casos é legítima defesa?

EUA cancelam vistos da mulher e da filha de Alexandre Padilha, diz site

Putin chega à base dos EUA no Alasca para cúpula com Trump

Pauta de videográficos

Hytalo Santos ficará em carceragem em Carapicuíba; veja próximos passos após prisão

Exército israelense faz operações nos arredores da Cidade de Gaza

Liverpool contrata zagueiro italiano Leoni, de 18 anos

Trump estará acompanhado de assessores em reunião com Putin

Por que Hytalo Santos foi preso? Entenda acusações contra o influenciador

Acidente de trem deixa um morto e vários feridos na Dinamarca

Trump e Putin se reunirão acompanhados por assessores e não a sós (Casa Branca)