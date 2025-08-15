Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou marceneiro por engano

A Justiça de São Paulo decretou hoje a prisão preventiva (por tempo indeterminado) do policial militar Fabio Anderson Pereira de Almeida, réu pelo assassinato de Guilherme Dias Santos Ferreira com um tiro na cabeça na capital paulista, no mês passado.

O que aconteceu

Justiça também aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou Fábio réu pelo crime. A juíza Paula Marie Konno afirmou na decisão, obtida pelo UOL, que as informações do inquérito policial são indícios de que o agente cometeu o crime. "A custódia se mostra necessária para garantia da ordem pública", escreveu.

Konno também autorizou o exame de corpo de delito de outra vítima atingida pelo policial na ocorrência. O MP havia solicitado a extração das mensagens enviadas e recebidas por Guilherme no dia dos fatos, mas o judiciário negou e afirmou que a quebra de dados deve ser solicitada em um pedido específico.

Decisões ocorreram após o policial militar ser denunciado pelo MP, que também pediu a detenção preventiva dele. O promotor Everton Luiz Zanella escreveu no pedido que o agente demonstrou descompasso com a função pública ao atingir, pelas costas, um trabalhador que corria para pegar um ônibus e pensar que ele "poderia ser um roubador".

A defesa do PM deve apresentar a resposta à acusação em 10 dias. O UOL tenta contato com a defesa do policial. O espaço está aberto para manifestação.

Morto por engano

Investigação aponta que Guilherme foi morto por engano em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Ele trabalhava como marceneiro em uma fábrica de camas e havia acabado de sair do trabalho. A vítima foi atingida pelos disparos quando estava a caminho do ponto de ônibus.

Pouco antes do crime, ele avisou a esposa que já estava indo embora. Nas redes sociais, também publicou uma foto batendo o ponto no trabalho.

Ao lado do corpo foram encontrados uma marmita, talheres, um livro e a roupa de trabalho. "Só porque é um jovem negro, preto e estava correndo para pegar o ônibus, [ele] atirou. O que é isso? Que mundo é esse? Era o único jovem preto que estava no meio [do ponto] e foi atingido. A gente quer esse policial na cadeia, ele tem que pagar. Está solto, pagou a fiança que, para ele, não é nada", lamentou a esposa da vítima.