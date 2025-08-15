Topo

Notícias

Jules Koundé renova com Barcelona até 2030

15/08/2025 17h02

O zagueiro francês Jules Koundé chegou a um acordo com o Barcelona para renovar seu contrato até 30 de junho de 2030, anunciou o clube catalão em seu site nesta sexta-feira (15). 

"O clube e o jogador formalizarão o acordo em breve em um evento com a presença do presidente Joan Laporta", escreveu o Barça em seu comunicado. 

Koundé, de 26 anos, chegou ao Barcelona na temporada 2022-2023, vindo do Sevilla, e se prepara para sua quarta temporada como jogador 'culé'. 

Na última temporada, ele se consolidou como peça-chave para o técnico Hansi Flick e, com um gol decisivo na reta final da prorrogação (116 minutos), foi o herói da vitória de sua equipe sobre o Real Madrid na final da Copa do Rei. 

Na temporada 2024-2025, ele disputou 53 partidas e soma 141 pelo Barça. 

Ao longo dos anos, conquistou cinco títulos pela equipe: dois títulos da LaLiga, duas Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.

O Barcelona inicia a defesa do título de campeão espanhol neste sábado, visitando o Mallorca na primeira rodada da nova edição do campeonato.

bur-dr/raa/aam/yr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Cúpula entre Trump e Putin sobre a Ucrânia começa com um aperto de mãos

Padilha diz que cancelamento de vistos da família é 'covardia': 'Indignado'

Nunes diz que quer voltar a ser empresário em 2028 e descarta concorrer ao governo de SP

Jules Koundé renova com Barcelona até 2030

Começa cúpula entre Trump, Putin e assessores

'Vá para Belém porque eles vão resolver esse problema', diz Al Gore sobre a crise de hospedagem

Barroso enfrenta protesto na USP e diz que 'o mundo' discute novas relações de trabalho

Trump e Putin iniciam cúpula sobre Ucrânia no Alasca

Trump e Putin começam cúpula no Alasca

Washington aciona Justiça contra intervenção de Trump na polícia

Trump e Putin trocam aperto de mãos antes de cúpula no Alasca