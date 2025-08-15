Josias: Caso Hytalo mostra que falta disposição para proteger crianças

A prisão do influenciador Hytalo Santos revela que as leis de proteção a crianças e adolescentes funcionam, mas falta disposição para cumpri-las, analisou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

Hytalo foi preso nesta manhã em Cotia (SP). O influenciador é investigado desde dezembro de 2024 pelo Ministério Público da Paraíba por suspeita de exploração de crianças e adolescentes e por trabalho infantil. O caso ganhou grande repercussão após um vídeo produzido pelo youtuber Felca, no qual acusa Hytalo de lucrar com a exposição sexualizada de menores.

Desde que o youtuber Felca dissecou em um vídeo os mecanismos que potencializam essas comunidades pedófilas nas redes, esse pseudoinfluenciador foi alvo de várias medidas judiciais. Decorridos apenas nove dias, o personagem foi preso em São Paulo.

De alguma forma, isso mostra que, mais do que lei, falta uma certa disposição para proteger crianças nas redes sociais. Com todas as circunstâncias mencionadas sobre o trabalho dele, Hytalo está sob investigação do MP-PB desde o final do ano passado.

Foi necessário um vídeo muito bem feito de um youtuber que tem grande projeção, que chamou tanta atenção que mobilizou o Congresso, o Palácio do Planalto e até o Ministério Público, que estava meio sedado e anestesiado, embora tivesse aberto procedimentos contra Hytalo.

É fato que falta uma legislação mais voltada especificamente para a proteção de crianças nas redes sociais. Mas há uma percepção no Brasil de que, quando a lei existe, funciona como uma cerca: se é forte, o sujeito passa por baixo; se é fraca, passa por cima. Aparentemente, a legislação é frágil. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou a necessidade de o governo evitar um novo conflito com a oposição acerca de uma questão delicada.

Raramente essas comunidades são alcançadas pela lei. É preciso haver muita repercussão para que o MP e o Judiciário entrem em ação. Aqui, neste caso, está demonstrado que quando há o desejo as leis estão aí e podem ser utilizadas. Evidentemente, isso terá que ser aperfeiçoado.

Em função da repercussão que esse caso teve, o Congresso, de forma meio atabalhoada como de hábito, está tentando dar sequência e uma forma prática a essa repercussão toda. Alguns desdobramentos mostram que se introduziu alguma racionalidade à discussão.

O Palácio do Planalto quer mandar esses projetos sobre regulamentação de redes sociais e propostas sobre crianças e crimes em geral, mas ontem acendeu uma luz. O governo está considerando a hipótese de retardar um pouco esse envio, mas quer dar ao Congresso a oportunidade de aprovar o projeto do senador Alessandro Vieira, que está na marca do pênalti.

Se o governo fizer isso, fará um favor à sociedade. Nada é mais encrespado nesse momento do que transformar este debate em um Fla x Flu de governo versus oposição bolsonarista novamente. Josias de Souza, colunista do UOL

