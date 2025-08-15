Topo

Jornalista que tentou suicídio na prisão é hospitalizada na Rússia

15/08/2025 14h12

A jornalista russa Maria Ponomarenko, condenada a uma longa pena de prisão por criticar a ofensiva russa na Ucrânia, foi hospitalizada em um centro médico para detidos após tentar se suicidar três vezes, informou seu advogado nesta sexta-feira (15).

Desde a ofensiva em grande escala contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, as autoridades russas intensificaram sua repressão contra as vozes dissidentes, prendendo centenas de pessoas e proibindo dezenas de ONGs e veículos de comunicação.

Em uma mensagem no Telegram, o advogado Dmitri Chitov afirma que Ponomarenko tentou tirar a própria vida três vezes entre 30 de julho e 9 de agosto na região de Altai (Sibéria), onde está presa.

"Ela perdeu muito sangue, precisou de uma transfusão", acrescentou.

Maria Ponomarenko, de 46 anos, está internada desde 12 de agosto em um centro médico para detentos, segundo seu advogado, que pôde visitá-la e afirmou que seu estado é "satisfatório", apesar de já ter visto condições de saúde "melhores".

A jornalista trabalhava no meio de comunicação independente RusNews e, em 2023, foi condenada a seis anos de prisão por divulgar "informação falsa" sobre o exército russo, neste caso, uma mensagem de 2022 em que denunciava os bombardeios contra civis refugiados no teatro da cidade ucraniana de Mariupol.

bur/pc/eg/yr/aa

© Agence France-Presse

