Fuvest abre inscrições para o vestibular 2026 na segunda; veja como fazer

As inscrições para o vestibular Fuvest 2026, que seleciona estudantes para os cursos de graduação da USP (Universidade de São Paulo) começam na segunda-feira (18).

Como fazer a inscrição na Fuvest 2026?

As inscrições vão até o dia 07 de outubro de 2025. O processo é feito totalmente pela internet, no site da Fuvest (clique aqui para acessar).

Candidatos poderão escolher o local de prova. Pela primeira vez, os estudantes terão a oportunidade de selecionar onde farão a prova - não só a cidade, como também a escola. A escolha vai obedecer a ordem de confirmação das inscrições; sendo assim, tem prioridade quem se inscrever primeiro.

Para a inscrição, é preciso CPF e um documento de identificação com foto. Além disso, a Fuvest pede também uma foto de rosto, olhando para a câmera, sem acessórios ou filtros e com fundo liso; e um e-mail de fácil acesso.

Passo a passo da inscrição na Fuvest 2026

1. Criação da conta: é preciso criar um perfil no site da Fuvest, utilizando seu e-mail e uma senha. Essa conta será usada para acessar seus resultados.

2. Preenchimento das informações: insira as informações pessoais requisitadas e indique a modalidade de vaga em que vai concorrer (Ampla Concorrência, Escola Pública, ou Pessoas Pretas, Pardas e Indígenas).

3. Escolha de carreira e cursos: selecione a carreira e os cursos de seu interesse. Você pode escolher de 1 a 4 cursos na mesma carreira, exceto para as carreiras de Música (códigos 524 e 525), onde é permitido escolher apenas 1 curso. Os cursos devem ser ordenados por prioridade.

4. Questionário socioeconômico: é obrigatório responder a um questionário socioeconômico. As informações fornecidas são utilizadas para entender o perfil dos candidatos e para que a USP possa identificar políticas de permanência e apoio estudantil. Para pedidos de bolsas, as informações precisarão ser comprovadas.

5. Indicação do local da prova: a escolha poderá ser feita entre 13 e 17 de outubro. A liberação da escolha será feita em lotes, de acordo com a ordem de inscrição — quem se inscreveu primeiro, tem prioridade. Um e-mail será enviado no dia 10 de outubro com informações sobre a posição no lote de indicação.

Taxa de inscrição da Fuvest 2026

Após a inscrição, será gerado um boleto referente à taxa de inscrição. O valor será de R$ 211 ou R$ 105,50, caso você tenha feito o pedido de redução da taxa.

O pagamento deve ser feito até o dia 07 de outubro. A Fuvest não realiza devolução de valores nem se responsabiliza por falhas em sistemas digitais ou de compensação bancária.

Guia de Jornada das inscrições

A Fuvest publicou um guia para as inscrições. O documento traz todas as informações necessárias para fazer o registro, como calendário, dicas para o dia da prova e instruções para a matrícula. Clique aqui para visualizar.

Guia também antecipa o Questionário Socioeconômico. Com a cópia do formulário, é possível preparar as respostas e facilitar o preenchimento no dia da inscrição.

Calendário do vestibular Fuvest 2026