Fuvest abre inscrições para o vestibular 2026 na segunda; veja como fazer
As inscrições para o vestibular Fuvest 2026, que seleciona estudantes para os cursos de graduação da USP (Universidade de São Paulo) começam na segunda-feira (18).
Como fazer a inscrição na Fuvest 2026?
As inscrições vão até o dia 07 de outubro de 2025. O processo é feito totalmente pela internet, no site da Fuvest (clique aqui para acessar).
Candidatos poderão escolher o local de prova. Pela primeira vez, os estudantes terão a oportunidade de selecionar onde farão a prova - não só a cidade, como também a escola. A escolha vai obedecer a ordem de confirmação das inscrições; sendo assim, tem prioridade quem se inscrever primeiro.
Para a inscrição, é preciso CPF e um documento de identificação com foto. Além disso, a Fuvest pede também uma foto de rosto, olhando para a câmera, sem acessórios ou filtros e com fundo liso; e um e-mail de fácil acesso.
Passo a passo da inscrição na Fuvest 2026
1. Criação da conta: é preciso criar um perfil no site da Fuvest, utilizando seu e-mail e uma senha. Essa conta será usada para acessar seus resultados.
2. Preenchimento das informações: insira as informações pessoais requisitadas e indique a modalidade de vaga em que vai concorrer (Ampla Concorrência, Escola Pública, ou Pessoas Pretas, Pardas e Indígenas).
3. Escolha de carreira e cursos: selecione a carreira e os cursos de seu interesse. Você pode escolher de 1 a 4 cursos na mesma carreira, exceto para as carreiras de Música (códigos 524 e 525), onde é permitido escolher apenas 1 curso. Os cursos devem ser ordenados por prioridade.
4. Questionário socioeconômico: é obrigatório responder a um questionário socioeconômico. As informações fornecidas são utilizadas para entender o perfil dos candidatos e para que a USP possa identificar políticas de permanência e apoio estudantil. Para pedidos de bolsas, as informações precisarão ser comprovadas.
5. Indicação do local da prova: a escolha poderá ser feita entre 13 e 17 de outubro. A liberação da escolha será feita em lotes, de acordo com a ordem de inscrição — quem se inscreveu primeiro, tem prioridade. Um e-mail será enviado no dia 10 de outubro com informações sobre a posição no lote de indicação.
Taxa de inscrição da Fuvest 2026
Após a inscrição, será gerado um boleto referente à taxa de inscrição. O valor será de R$ 211 ou R$ 105,50, caso você tenha feito o pedido de redução da taxa.
O pagamento deve ser feito até o dia 07 de outubro. A Fuvest não realiza devolução de valores nem se responsabiliza por falhas em sistemas digitais ou de compensação bancária.
Guia de Jornada das inscrições
A Fuvest publicou um guia para as inscrições. O documento traz todas as informações necessárias para fazer o registro, como calendário, dicas para o dia da prova e instruções para a matrícula. Clique aqui para visualizar.
Guia também antecipa o Questionário Socioeconômico. Com a cópia do formulário, é possível preparar as respostas e facilitar o preenchimento no dia da inscrição.
Calendário do vestibular Fuvest 2026
- Inscrições: 18/08 a 07/10/2025
- Primeira Fase: 23/11/2025
- Segunda Fase: 14 e 15/12/2025
- Provas de competências específicas - Música: 09 a 12/12/2025
- Provas de competências específicas - Artes Visuais: 11/12/20205
- Prova de competências específicas - Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026
- Primeira chamada: 23/01/2026