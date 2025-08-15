Topo

IMC tem prejuízo de R$32 milhões no 2º tri

15/08/2025 07h41

(Reuters) - A International Meal Company (IMC) reportou na quinta-feira um prejuízo líquido de R$32,4 milhões no segundo trimestre, contra um resultado positivo de R$12,2 milhões um ano antes.

O grupo, que segregou a operação do KFC no Brasil em março, teve um aumento da receita líquida de 3,6%, para quase R$591 milhões, com o crescimento de 12,6% nas operações brasileiras a compensar parcialmente o desempenho negativo dos Estados Unidos.

A margem bruta da companhia cresceu para 35,8%, de 33,4%.

O resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado somou R$70,7 milhões, queda de 37,6% ante o mesmo período do exercício anterior, com a margem passando de 19,9% para 12%.

A IMC teve fluxo de caixa livre de R$61,6 milhões, mais do dobro registrado um ano antes.

A dívida líquida teve uma queda para quase R$190 milhões, positivamente impactada pelo caixa recebido no fechamento da operação KFC, com a alavancagem caindo para 1,7x, de 2,1x há um ano, em linha com planejamento definido, segundo a companhia.

O grupo encerrou junho com 590 lojas, entre unidades próprias e franqueadas, distribuídas no Brasil e nos Estados Unidos, mais 25 que no final do segundo trimestre de 2024.

(Por Tiago Brandão)

