Topo

Notícias

Ibovespa opera em baixa com influência de commodities

São Paulo

15/08/2025 11h35

O Índice Bovespa opera em leve queda na manhã desta sexta-feira, 15, em um comportamento determinado principalmente pelas ações do segmento de commodities, em dia de queda do minério de ferro e também do petróleo. O setor financeiro, bloco de maior peso na composição do índice, iniciou o dia em queda, mas inverteu o sinal e ajudou a amenizar as perdas.

De acordo com o operador da mesa institucional da Renascença, Luiz Roberto Monteiro, o resultado trimestral do Banco do Brasil é que influencia todo o setor bancário hoje, não tanto pela queda no lucro, mas pela necessidade de elevação das provisões para devedores duvidosos, diante do aumento da inadimplência no setor de agro.

Por conta do resultado, as ações do BB enfrentam forte instabilidade hoje. Os papéis chegaram a cair mais de 3%, mas passaram a subir abruptamente, entrando em leilão por oscilação máxima permitida.

"Embora o dia tenha começado negativo, ainda é cedo para dizer que essa será a tendência para a Bolsa hoje, uma vez que o cenário internacional é mais ameno e temos um dia de queda do dólar e dos juros no Brasil", afirma o profissional, que não descarta uma absorção da tendência inicial.

Às 11h11, o Ibovespa tinha 136.001,41 pontos, em baixa de 0,26%.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Valor da multa do rodízio em SP: saiba quanto é a punição por infração

Por que Zelensky não estará em encontro com Trump e Putin no Alasca?

Israel e Sudão do Sul discutem reassentar palestinos de Gaza no país africano, dizem fontes

STF julgará Bolsonaro por trama golpista a partir de 2 de setembro

Motta libera ao Conselho de Ética pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro

ONU diz que mais de 1.700 pessoas morreram na busca por ajuda em Gaza desde o final de maio

Malafaia diz que não tem medo de ser preso e defende impeachment de Moraes

Hytalo Santos dormia quando polícia chegou à casa; veja detalhes da prisão

Pelo menos três feridos e diversas casas danificadas por ataque com dinamite no Peru

Dino pede vista e suspende julgamento sobre repactuação de acordos de leniência da Lava Jato

Menino de 7 anos é atingido por bala durante aula no Rio: 'Não sou bandido'