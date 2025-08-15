IBGE: taxa de desemprego ficou no piso histórico em 12 das 27 Unidades da Federação no 2º tri

A taxa de desemprego desceu à mínima histórica no segundo trimestre em 12 das 27 unidades da Federação, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação ao primeiro trimestre do ano, houve queda na taxa de desemprego em todas as Unidades da Federação.

No segundo trimestre, a taxa de desemprego caiu ao piso histórico no Amapá (6,9%), Rio Grande do Norte (7,5%), Paraíba (7,0%), Alagoas (7,5%), Sergipe (8,1%), Bahia (9,1%), Minas Gerais (4,0%), Espírito Santo (3,1%), São Paulo (5,1%), Santa Catarina (2,2%), Rio Grande do Sul (4,3%) e Mato Grosso do Sul (2,9%).