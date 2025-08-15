Hytalo Santos é preso em SP

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira, 15, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo Ministério Público da Paraíba. Ele é acusado de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. Defesa dele não foi localizada.

Recentemente, foi alvo principal do youtuber Felca em denúncias sobre adultização. Na quinta, 14, oficiais de Justiça e policiais militares foram à casa do influenciador, em um condomínio fechado em João Pessoa, na Paraíba, para cumprir a decisão, e encontraram portas fechadas.

A ordem de busca e apreensão foi emitida pelo juiz Adhailton Lacet Correia Porto, da 1.ª Vara da Infância e Juventude, onde tramita processo em que Hytalo é acusado pelo Ministério Público da Paraíba de explorar crianças e adolescentes e expô-los nas redes sociais. O juiz proibiu ainda o contato do influenciador com os menores e determinou a realização de um estudo psicossocial com os adolescentes envolvidos.

A decisão do magistrado publicada na quarta-feira, 13, determinou também a apreensão de todos os aparelhos eletrônicos (celulares, computadores, câmeras, HDs, pen drives, entre outros) utilizados Hytalo para a gravação, edição e divulgação de conteúdos digitais. "(Eles) deverão ser encaminhados, posteriormente, à autoridade policial para a realização da análise pericial para extração dos dados", completou o Tribunal de Justiça da Paraíba.

Os policiais e oficiais de Justiça chegaram à casa do influenciador por volta das 16h30 de quarta-feira. Eles conseguiram acessar o quintal, onde uma máquina de lavar estava em funcionamento, mas não havia ninguém no imóvel - a Polícia Militar suspeita que a decisão judicial vazou e que as pessoas que estavam na casa saíram às pressas, antes da chegada dos agentes.

Segundo a Polícia Militar, representantes do condomínio informaram que o influenciador saiu da casa levando muitos equipamentos eletrônicos, pouco antes da chegada dos policiais e oficiais de Justiça. A missão deles era justamente apreender celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos usados nas gravações feitas por Hytalo.

O processo já tramita faz tempo, mas a pressão contra Hytalo cresceu após denúncias feitas contra ele pelo também influenciador digital Felca, em vídeo postado no dia 6 de agosto.