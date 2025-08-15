Hytalo Santos dormia quando polícia chegou à casa; veja detalhes da prisão

O influenciador Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, estavam dormindo no momento em que a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão na mansão onde eles estavam hospedados, em Carapicuíba.

O que aconteceu

Seis pessoas, todas maiores de idade, estavam na residência com os influenciadores. A informação foi confirmada pelo delegado Fernando David, titular da 3ª DIG (Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública).

O casal não resistiu à prisão e abriu a porta para a polícia. "Chegamos mais ou menos às oito da manhã (de hoje). A gente não precisou arrombar a porta. Eles cooperaram, inclusive, estavam dormindo na hora da abordagem", afirmou o delegado.

As pessoas que acompanhavam Hytalo e o marido eram familiares do casal, segundo a defesa. Um primo do influenciador que estava na delegacia na tarde de hoje relativizou o fato de crianças e adolescentes aparecerem dançando nos vídeos publicados nas redes sociais e disse que o cumprimento dos mandados é a "criminalização do funk e do brega funk".

Oito celulares foram apreendidos com Hytalo e Israel, quatro com cada um. Eles vão passar por perícia. Ainda não se sabe se a perícia vai ser feita em São Paulo ou na Paraíba, de onde partiram os mandados de prisão.

Desde ontem o casal estava na mansão, que foi alugada, e a polícia acredita que eles tinham planos de fugir, informação que a defesa nega. "É uma hipótese, a gente tinha a informação de que era provável que eles enfrentassem uma fuga", afirmou o delegado Ronaldo Tossunian. O advogado de Hytalo afirmou que eles estavam no estado para um encontro de influenciadores.

Hytalo e o marido deixaram a sede do Deic e seguiram para o Instituto Médico Legal. Eles devem passar a noite presos em Carapicuíba, aguardando audiência de custódia.

Fãs, em sua maioria crianças e adolescentes, compareceram à delegacia. Alguns deles estavam com mochilas escolares e pediam para que a polícia "soltasse o Hytalo".

Entenda o caso

Hytalo e o marido foram presos por suspeita de de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. O influenciador ficará preso em João Pessoa, após audiência de custódia que acontecerá amanhã. Na quarta-feira, ele não tinha sido encontrado em sua casa, em João Pessoa (PB), durante cumprimento de mandados de busca e apreensão. Mas equipamentos foram retirados, o que motivou o pedido de prisão.

Isso demonstrou que ele estava tentando obstruir a investigação.

Ana Maria França, promotora ao UOL

Juiz decretou prisão preventiva alegando "indícios de participação do indiciado" em crimes de tráfico de pessoas e exploração de trabalho infantil. Decreto ainda cita risco de obstruir a investigação.

Defesa do influenciador chamou prisão de "medida extrema". Ao UOL, o advogado de Hytalo afirmou que ainda não teve acesso ao conteúdo da decisão, mas disse que vai tomar "todas as medidas judiciais cabíveis" para resguardar os direitos do influenciador.