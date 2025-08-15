Topo

Notícias

Hugo Motta anuncia que relator da CPMI do INSS será o deputado Ricardo Ayres

Brasília

15/08/2025 12h28

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta sexta-feira, 15, que o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) será o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) sobre as fraudes ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O presidente do colegiado será o senador Omar Aziz (PSD-AM).

O nome foi anunciado por Motta em seu perfil no X.

Na quarta-feira, 13, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), indicou que a CPMI será instalada "impreterivelmente" na semana que vem.

O colegiado será responsável por apurar o esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do órgão.

O pedido de instalação da CPMI foi apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT) com apoio de 223 deputados e de 36 senadores.

A criação da CPMI foi autorizada por Alcolumbre em junho.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Menino de 7 anos é atingido por bala durante aula no Rio: 'Não sou bandido'

EUA e UE trabalham para finalizar acordo comercial e elaborar declaração conjunta

Chuvas de monção deixam ao menos 200 mortos em 24 horas no Paquistão

Colômbia denuncia prisão na Venezuela de signatários da paz com as Farc

Surto de sarampo avança na América do Norte, com 18 mortos no ano, diz Opas

Kremlin diz que reunião tripartite sobre Ucrânia é possível se negociações no Alasca derem resultados

STF julgará Bolsonaro por trama golpista a partir de 2 de setembro

'Bunker' de dinheiro vivo, diz PF sobre casa de aliado de prefeito de SBC

No STF, Zanin marca julgamento de Bolsonaro para dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro

STF marca para 2 de setembro início do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe

Camisinhas texturizadas e finas passam a ser oferecidas de forma gratuita pelo SUS