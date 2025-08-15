Horário do rodízio em SP hoje: veja que horas começam e terminam restrições
No rodízio de veículos de São Paulo, carros e caminhões ficam proibidos de circular no centro expandido entre 7h e 10h e entre 17h e 20h.
Como funciona o rodízio de São Paulo?
A regra é simples. De segunda a sexta-feira, veículos com placas terminadas em determinados números não podem circular no centro expandido (veja mapa abaixo). O objetivo é diminuir o número de automóveis nas vias mais movimentadas.
- Segunda-feira: finais de placa 1 e 2
- Terça-feira: finais de placa 3 e 4
- Quarta-feira: finais de placa 5 e 6
- Quinta-feira: finais de placa 7 e 8
- Sexta-feira: finais de placa 9 e 0
Os horários são fixos. A restrição vale das 7h às 10h e das 17h às 20h, períodos em que o trânsito costuma ser mais intenso. Das 10h01 até 16h59 e após às 20h, não há restrições.
A área de aplicação é ampla. O chamado centro expandido abrange bairros centrais e parte das zonas Oeste, Sul, Leste e Norte, delimitados por importantes avenidas e marginais:
- Marginal do Rio Tietê
- Marginal do Rio Pinheiros
- Avenida dos Bandeirantes
- Avenida Salim Farah Maluf
- Complexo Viário Maria Maluf
- Avenida Afonso D'Escragnole Taunay
- Viaduto Grande São Paulo
- Avenida das Juntas Provisórias
Motorista comete infração média se não respeitar a norma. A multa prevista é de R$ 130,16, além de quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
A restrição tem exceções. Ela não se aplica a motocicletas e similares, além de transporte coletivo e de lotação, transporte escolar, guinchos, devidamente autorizados; além de veículos destinados a socorro e salvamento, polícia, entre outras exceções descritas em legislação.
O rodízio foi implementado em 1997. A medida visa reduzir o congestionamento no centro expandido. Leia aqui outras dúvidas a respeito da norma.