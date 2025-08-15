Homem que matou assaltante pode ser preso? Em que casos é legítima defesa?

Após reagir a uma tentativa de assalto em São Paulo, um motorista matou o homem com um disparo feito em via pública. Criminalistas consultados pelo UOL afirmam que, se o agressor já estava desarmado e fugindo, não há legítima defesa, e o caso pode resultar em denúncia por homicídio.

O que aconteceu

O motorista matou o homem após tomar sua arma durante uma tentativa de roubo no trânsito do Brooklin, zona sul de São Paulo. O caso ocorreu na terça-feira (12), na avenida Jornalista Roberto Marinho, e a cena foi registrada em vídeo por outro motorista. Segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), o suspeito abordou o motorista armado, mas a vítima conseguiu reagir, desarmá-lo e atirar.

Mesmo ferido, o homem, que pilotava uma moto, fugiu a pé e morreu no Hospital Campo Limpo. A moto usada no assalto era roubada e foi apreendida. O caso foi registrado como roubo, legítima defesa, homicídio e apreensão de veículo pelo 27º Distrito Policial.

O disparo foi feito quando o assaltante tentava fugir depois de ter a arma tirada de suas mãos. A legítima defesa não se aplica quando o agressor já está desarmado e fugindo. Criminalistas explicam que a reação armada só se justifica enquanto há agressão atual, concreta e iminente. Se o perigo cessou, a resposta passa a ser classificada como excesso.

A análise jurídica considera o momento do disparo como fator determinante. O advogado Carlos Dantas Filho afirma que, "se o tiro foi no embate, ainda há espaço para legítima defesa; se foi após a fuga, não há mais justificativa jurídica, soa como vingança." Para o criminalista Guilherme Gama, "ausente o perigo atual ou iminente, a reação se torna desproporcional".

Mesmo que o caso tenha sido registrado como legítima defesa, o motorista pode ser denunciado por homicídio, segundo os especialistas. Eles explicam que o boletim de ocorrência é apenas um relato preliminar. "O Ministério Público pode denunciar se entender que houve excesso, especialmente se o disparo ocorreu com o assaltante já em retirada", diz Dantas.

Gama complementa que "o uso de arma em via pública representa perigo para terceiros". Isso pode agravar a responsabilização penal.

A jurisprudência (conjunto de decisões sobre um tema) tende a afastar a tese de legítima defesa quando a ameaça já cessou. Os especialistas alertam que, em casos como este, a Justiça pode nem reconhecer a excludente inicial. "A Justiça busca evitar que a legítima defesa vire salvo-conduto para punições privadas", afirma Dantas. Gama reforça que, "quando não há agressão atual, o fato não configura legítima defesa nem com excesso —é simplesmente homicídio".

Critérios objetivos

A avaliação do excesso se baseia em três critérios objetivos, segundo os especialistas. É preciso verificar se a agressão ainda ocorria, se o meio utilizado era indispensável e se havia alternativa menos lesiva. Se essas condições não estão presentes, o uso da força é considerado injustificado.

O que diz o Código Penal sobre legítima defesa e excesso:

Artigo 25 - Legítima defesa: permite reagir para se proteger de uma agressão injusta, desde que ela seja atual ou iminente, e que o meio usado seja necessário e moderado.

permite reagir para se proteger de uma agressão injusta, desde que ela seja atual ou iminente, e que o meio usado seja necessário e moderado. Artigo 23 - Excesso punível: diz que quem age em legítima defesa, mas excede os limites do necessário, pode ser responsabilizado criminalmente pelo excesso.

diz que quem age em legítima defesa, mas excede os limites do necessário, pode ser responsabilizado criminalmente pelo excesso. Artigo 121 - Homicídio: matar alguém é crime, mesmo quando a vítima for um agressor. Só não é punido se ficar comprovado que houve legítima defesa dentro dos limites legais.

matar alguém é crime, mesmo quando a vítima for um agressor. Só não é punido se ficar comprovado que houve legítima defesa dentro dos limites legais. Artigo 15 - Disparo de arma de fogo: efetuar disparo em via pública pode ser considerado crime, mesmo sem atingir ninguém, por representar risco à coletividade.

O fato de a arma ter sido tomada do assaltante não justifica o disparo fora dos limites legais. O que importa, segundo os especialistas, é o momento e a justificativa do tiro. "Se o motivo deixou de existir, a arma explica o meio, mas não legitima o ato", conclui Dantas.

Disparos em via pública aumentam o risco a terceiros e podem gerar responsabilização penal, mesmo quando há temor legítimo. Segundo os especialistas, o direito à autodefesa é reconhecido, mas deve ser exercido com cautela, proporcionalidade e apenas quando não há alternativa menos lesiva.

Mesmo diante de ameaça real, reagir com violência é desaconselhado pelas autoridades e pode gerar responsabilização criminal. Especialistas reforçam que o uso da força só é admitido em limites legais estritos e deve sempre preservar a vida — inclusive de terceiros.

A Polícia Militar de São Paulo orienta a população a evitar qualquer reação. Segundo o manual oficial da corporação, "mesmo que você saiba atirar e tenha porte, suas chances de reagir são muito pequenas, e o risco de que a arma seja usada contra você é muito grande."

Entre as recomendações da PM para situações de assalto estão: