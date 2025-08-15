Homem que matou assaltante pode ser preso? Em que casos é legítima defesa?
Após reagir a uma tentativa de assalto em São Paulo, um motorista matou o homem com um disparo feito em via pública. Criminalistas consultados pelo UOL afirmam que, se o agressor já estava desarmado e fugindo, não há legítima defesa, e o caso pode resultar em denúncia por homicídio.
O que aconteceu
O motorista matou o homem após tomar sua arma durante uma tentativa de roubo no trânsito do Brooklin, zona sul de São Paulo. O caso ocorreu na terça-feira (12), na avenida Jornalista Roberto Marinho, e a cena foi registrada em vídeo por outro motorista. Segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), o suspeito abordou o motorista armado, mas a vítima conseguiu reagir, desarmá-lo e atirar.
Mesmo ferido, o homem, que pilotava uma moto, fugiu a pé e morreu no Hospital Campo Limpo. A moto usada no assalto era roubada e foi apreendida. O caso foi registrado como roubo, legítima defesa, homicídio e apreensão de veículo pelo 27º Distrito Policial.
O disparo foi feito quando o assaltante tentava fugir depois de ter a arma tirada de suas mãos. A legítima defesa não se aplica quando o agressor já está desarmado e fugindo. Criminalistas explicam que a reação armada só se justifica enquanto há agressão atual, concreta e iminente. Se o perigo cessou, a resposta passa a ser classificada como excesso.
A análise jurídica considera o momento do disparo como fator determinante. O advogado Carlos Dantas Filho afirma que, "se o tiro foi no embate, ainda há espaço para legítima defesa; se foi após a fuga, não há mais justificativa jurídica, soa como vingança." Para o criminalista Guilherme Gama, "ausente o perigo atual ou iminente, a reação se torna desproporcional".
Mesmo que o caso tenha sido registrado como legítima defesa, o motorista pode ser denunciado por homicídio, segundo os especialistas. Eles explicam que o boletim de ocorrência é apenas um relato preliminar. "O Ministério Público pode denunciar se entender que houve excesso, especialmente se o disparo ocorreu com o assaltante já em retirada", diz Dantas.
Gama complementa que "o uso de arma em via pública representa perigo para terceiros". Isso pode agravar a responsabilização penal.
A jurisprudência (conjunto de decisões sobre um tema) tende a afastar a tese de legítima defesa quando a ameaça já cessou. Os especialistas alertam que, em casos como este, a Justiça pode nem reconhecer a excludente inicial. "A Justiça busca evitar que a legítima defesa vire salvo-conduto para punições privadas", afirma Dantas. Gama reforça que, "quando não há agressão atual, o fato não configura legítima defesa nem com excesso —é simplesmente homicídio".
Critérios objetivos
A avaliação do excesso se baseia em três critérios objetivos, segundo os especialistas. É preciso verificar se a agressão ainda ocorria, se o meio utilizado era indispensável e se havia alternativa menos lesiva. Se essas condições não estão presentes, o uso da força é considerado injustificado.
O que diz o Código Penal sobre legítima defesa e excesso:
- Artigo 25 - Legítima defesa: permite reagir para se proteger de uma agressão injusta, desde que ela seja atual ou iminente, e que o meio usado seja necessário e moderado.
- Artigo 23 - Excesso punível: diz que quem age em legítima defesa, mas excede os limites do necessário, pode ser responsabilizado criminalmente pelo excesso.
- Artigo 121 - Homicídio: matar alguém é crime, mesmo quando a vítima for um agressor. Só não é punido se ficar comprovado que houve legítima defesa dentro dos limites legais.
- Artigo 15 - Disparo de arma de fogo: efetuar disparo em via pública pode ser considerado crime, mesmo sem atingir ninguém, por representar risco à coletividade.
O fato de a arma ter sido tomada do assaltante não justifica o disparo fora dos limites legais. O que importa, segundo os especialistas, é o momento e a justificativa do tiro. "Se o motivo deixou de existir, a arma explica o meio, mas não legitima o ato", conclui Dantas.
Disparos em via pública aumentam o risco a terceiros e podem gerar responsabilização penal, mesmo quando há temor legítimo. Segundo os especialistas, o direito à autodefesa é reconhecido, mas deve ser exercido com cautela, proporcionalidade e apenas quando não há alternativa menos lesiva.
Mesmo diante de ameaça real, reagir com violência é desaconselhado pelas autoridades e pode gerar responsabilização criminal. Especialistas reforçam que o uso da força só é admitido em limites legais estritos e deve sempre preservar a vida — inclusive de terceiros.
A Polícia Militar de São Paulo orienta a população a evitar qualquer reação. Segundo o manual oficial da corporação, "mesmo que você saiba atirar e tenha porte, suas chances de reagir são muito pequenas, e o risco de que a arma seja usada contra você é muito grande."
Entre as recomendações da PM para situações de assalto estão:
- Mantenha a calma e evite discutir com o criminoso;
- Não reaja e evite movimentos bruscos;
- Avise verbalmente antes de fazer qualquer gesto (como pegar carteira ou celular);
- Não olhe fixamente para o assaltante, pois pode ser interpretado como ameaça;
- Após a fuga, não persiga o criminoso e acione a PM pelo 190;
- Evite se armar, mesmo que tenha treinamento, pois o risco de uso contra a vítima é alto.