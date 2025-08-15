Topo

Notícias

Hezbollah adverte que Líbano "não terá vida" se Estado agir contra ele

15/08/2025 10h56

Por Maya Gebeily e Jana Choukeir

BEIRUTE (Reuters) - O Hezbollah levantou o espectro de uma guerra civil na sexta-feira com um aviso de que "não terá vida" no Líbano se o governo tentar confrontar ou eliminar o grupo apoiado pelo Irã.

O governo quer controlar as armas de acordo com um plano apoiado pelos Estados Unidos após a campanha militar de Israel contra o Hezbollah, que foi fundado há quatro décadas com o apoio da Guarda Revolucionária de Teerã.

Mas o grupo está resistindo à pressão para se desarmar, dizendo que isso não pode acontecer até que Israel encerre seus ataques e a ocupação de uma faixa do sul do Líbano que era um reduto do Hezbollah.

"Esta é a nossa nação unida. Vivemos juntos com dignidade e construímos juntos sua soberania -- ou o Líbano não terá vida se vocês ficarem do outro lado e tentarem nos confrontar e nos eliminar", disse seu líder Naim Qassem em um discurso televisionado.

Israel desferiu duros golpes no Hezbollah nos últimos dois anos, matando muitos de seus principais líderes, incluindo o ex-líder Hassan Nasrallah e 5.000 de seus combatentes, e destruindo grande parte de seu arsenal.

Na semana passada, o gabinete libanês encarregou o Exército de confinar as armas apenas às forças de segurança do Estado, uma medida que revoltou o Hezbollah.

Qassem acusou o governo de implementar uma "ordem americano-israelense para eliminar a resistência, mesmo que isso leve a uma guerra civil e a conflitos internos".

No entanto, ele disse que o Hezbollah e o movimento Amal, seu aliado muçulmano xiita, decidiram adiar quaisquer protestos de rua enquanto ainda há espaço para conversações.

"Ainda há espaço para discussão, para ajustes e para uma resolução política antes que a situação se transforme em um confronto que ninguém deseja", declarou Qassem.

"Mas se isso nos for imposto, estaremos prontos e não teremos outra escolha... Nesse momento, haveria um protesto nas ruas, em todo o Líbano, que chegará até a embaixada norte-americana."

O conflito entre o Hezbollah e Israel, que deixou partes do Líbano em ruínas, eclodiu em outubro de 2023, quando o grupo abriu fogo contra posições israelenses ao longo da fronteira sul em solidariedade ao seu aliado palestino Hamas no início da guerra de Gaza.

(Reportagem de Maya Gebeily e Jana Choukeir)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

ONU: ao menos 1.760 pessoas morreram enquanto buscavam ajuda em Gaza desde o final de maio

Argentina tem 100 mortes por uso de fentanil contaminado; o que é a droga?

Produção industrial dos EUA caiu levemente em julho

Kremlin diz que Trump receberá Putin quando ele desembarcar do avião no Alasca

Advogada: Banir acesso de menores a redes pode ser saída para protegê-los

Mais de 160 pessoas morreram em decorrência de chuvas fortes e enchentes no Paquistão

Sobe para quase 200 o balanço de mortos por monção no Paquistão

Alemanha diz que nova colônia que divide Cisjordânia é "ilegal"

Exposição "Amazônias": povos indígenas e museu francês de Lyon constroem novo olhar sobre a floresta

Filipinas abrem mercado para carne bovina com osso e miúdos do Brasil

Dois feridos em ataque a tiros perto de mesquita na Suécia