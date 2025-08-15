GWM inaugura fábrica no interior de SP e já fala em produzir 300 mil carros

A GWM celebrou nesta sexta-feira, 15, a inauguração da fábrica em Iracemápolis, no interior de São Paulo, numa cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que era aguardada desde agosto de 2021, quando a planta foi adquirida da Mercedes-Benz.

A unidade arranca com a capacidade de produção de 50 mil carros por ano, mas a montadora chinesa anunciou planos de chegar a um volume de 250 mil a 300 mil veículos no Brasil, o que coloca no horizonte a possibilidade de novas etapas de expansão ou mesmo, embora sem confirmação oficial, de uma segunda fábrica no País.

A GWM investe R$ 4 bilhões na primeira fase de seu desembarque no Brasil, que vai até o ano que vem e inclui a compra das instalações em Iracemápolis, cidade a 170 quilômetros de São Paulo. Depois disso, estão previstos, entre 2027 e 2032, mais R$ 6 bilhões, elevando para R$ 10 bilhões o total investido.

No local, são produzidos a picape Poer e dois utilitários esportivos, o Haval H9 e o Haval H6, este último um híbrido plug-in, tecnologia cuja bateria que alimenta o motor elétrico é carregada na tomada.

As peças são importadas da China. Porém, durante a cerimônia e, antes, na visita de jornalistas às linhas, foi nítida a preocupação da montadora em ressaltar a diferença em relação à estratégia da BYD, que vai trazer da China automóveis parcialmente montados e que entrou numa polêmica com as montadoras tradicionais instaladas no Brasil ao tentar, sem sucesso, incentivos para importar esses veículos.

Além da armação das carrocerias, a pintura dos carros da GWM é feita em Iracemápolis, e os componentes são importados "peça a peça" - e não em kits pré-montados do sistema CKD -, o que, sustentam os diretores da marca, permite a substituição rápida dos componentes chineses à medida que a empresa avançar no conteúdo local. A montadora informou que já tem 18 fornecedores participando da produção e desenvolvimento dos primeiros veículos, incluindo multinacionais como Basf, Bosch, Continental, Dupont e Goodyear.

A unidade de Iracemápolis conta com 600 trabalhadores e prevê atingir até o fim do ano cerca de mil empregos diretos. Quando iniciar as exportações de veículos para mercados da América Latina, o número de vagas deve chegar a 2 mil.

Em entrevista concedida a um grupo de jornalistas que visitaram a fábrica antes da chegada de Lula, o presidente da GWM International, Parker Shi, disse que não poderia comentar especulações a respeito de uma nova fábrica. Revelou, porém, que o objetivo é futuramente produzir entre 250 mil e 300 mil carros no Brasil. "Não temos medo da competição. Se não investirmos aqui, não teremos futuro", disse o executivo.

Num momento em que as tarifas levantadas pelo presidente Donald Trump nos Estados Unidos levam as empresas chinesas a buscar novos mercados, Parker Shi destacou a estabilidade nas relações tanto econômicas quanto políticas e diplomáticas da China com parceiros da América Latina. A montadora, frisou, quer investir em mercados confiáveis.

Em relação à possibilidade de aumentar a escala no mercado brasileiro, o presidente da GWM International respondeu que, no momento, o grupo estuda a viabilidade de investimentos em segmentos de maior volume, de preços abaixo de R$ 150 mil.