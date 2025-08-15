GWM inaugura fábrica no Brasil e anuncia construção de centro de P&D

SÃO PAULO (Reuters) - A chinesa GWM inaugurou oficialmente nesta sexta-feira, em cerimônia com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sua fábrica em Iracemápolis, no interior de São Paulo, mesmo lugar onde também será construído o primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da montadora na América do Sul.

A fábrica em Iracemápolis é a primeira unidade produtiva da GWM nas Américas e no Hemisfério Sul, de acordo com a montadora, e a terceira fora da China com base completa de produção, junto às bases da empresa na Rússia e na Tailândia. O local é onde funcionava a antiga fábrica de carros da alemã Mercedes-Benz.

A GWM, cujos investimentos no Brasil chegarão a R$10 bilhões em dez anos -- sendo uma primeira fase de R$4 bilhões que vai até 2026 -- disse que vai iniciar sua operação em Iracemápolis com três modelos confirmados: o SUV híbrido Haval H6, a picape média Poer P30 e o SUV de sete lugares Haval H9.

A unidade da GWM no Brasil possui atualmente capacidade para produzir 50 mil veículos por ano.

Em um terreno ao lado da fábrica, com cerca de 15 mil metros quadrados de área total, será construído um centro de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) da GWM, o primeiro da montadora na América do Sul, conforme comunicado da companhia chinesa à imprensa.

Durante a cerimônia de inauguração, Lula comemorou a chegada de empresas chinesas no Brasil, em oposição a montadoras de outros países que encerraram operações no país.

No setor automotivo, a chinesa BYD também anunciou no mês passado que estava prestes a iniciar a montagem de veículos elétricos em sua nova fábrica em Camaçari, na Bahia, um complexo industrial anteriormente pertencente à Ford Motor, com objetivo de montar cerca de 50 mil carros este ano.

"Enquanto uma empresa americana como a Ford vai embora do Brasil, enquanto a Mercedes-Benz, empresa alemã, vai embora, o que acontece é outra empresa chinesa pra cá", disse Lula.

A Mercedes-Benz mantém sua produção de chassis de ônibus e caminhão na região metropolitana de São Paulo, em São Bernardo do Campo, enquanto a Ford encerrou sua produção de veículos no Brasil em 2021.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; reportagem adicional de Bernardo Barbosa)