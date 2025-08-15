Topo

Notícias

GWM inaugura fábrica no Brasil e anuncia construção de centro de P&D

15/08/2025 18h57

SÃO PAULO (Reuters) - A chinesa GWM inaugurou oficialmente nesta sexta-feira, em cerimônia com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sua fábrica em Iracemápolis, no interior de São Paulo, mesmo lugar onde também será construído o primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da montadora na América do Sul.

A fábrica em Iracemápolis é a primeira unidade produtiva da GWM nas Américas e no Hemisfério Sul, de acordo com a montadora, e a terceira fora da China com base completa de produção, junto às bases da empresa na Rússia e na Tailândia. O local é onde funcionava a antiga fábrica de carros da alemã Mercedes-Benz.

A GWM, cujos investimentos no Brasil chegarão a R$10 bilhões em dez anos -- sendo uma primeira fase de R$4 bilhões que vai até 2026 -- disse que vai iniciar sua operação em Iracemápolis com três modelos confirmados: o SUV híbrido Haval H6, a picape média Poer P30 e o SUV de sete lugares Haval H9.

A unidade da GWM no Brasil possui atualmente capacidade para produzir 50 mil veículos por ano.

Em um terreno ao lado da fábrica, com cerca de 15 mil metros quadrados de área total, será construído um centro de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) da GWM, o primeiro da montadora na América do Sul, conforme comunicado da companhia chinesa à imprensa.

Durante a cerimônia de inauguração, Lula comemorou a chegada de empresas chinesas no Brasil, em oposição a montadoras de outros países que encerraram operações no país.

No setor automotivo, a chinesa BYD também anunciou no mês passado que estava prestes a iniciar a montagem de veículos elétricos em sua nova fábrica em Camaçari, na Bahia, um complexo industrial anteriormente pertencente à Ford Motor, com objetivo de montar cerca de 50 mil carros este ano.

"Enquanto uma empresa americana como a Ford vai embora do Brasil, enquanto a Mercedes-Benz, empresa alemã, vai embora, o que acontece é outra empresa chinesa pra cá", disse Lula.

A Mercedes-Benz mantém sua produção de chassis de ônibus e caminhão na região metropolitana de São Paulo, em São Bernardo do Campo, enquanto a Ford encerrou sua produção de veículos no Brasil em 2021.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; reportagem adicional de Bernardo Barbosa)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Alcaraz sofre mas vence Rublev e vai às semifinais em Cincinnati

Eduardo Bolsonaro se reuniu com Bessent no dia que americano cancelou com Haddad

Homem é espancado por 7 pessoas após beijar rapaz na rua em MS; veja

Lula diz que Brasil está vivendo com uma 'turbulência desnecessária' de Trump

Embaixador da China diz que país quer unir forças com Brasil frente à 'intimidação unilateral'

El Salvador estende prisão sem julgamento de supostos membros de gangues até 2027

Defesa de Bolsonaro pede que políticos façam visitas sem pedir autorização

Liverpool abre Premier League com vitória no fim sobre Bournemouth (4-2)

Peru não vai ceder, diz presidente em ilha que disputa com Colômbia

Olympique de Marselha perde no fim para o Rennes com dez jogadores na abertura da Ligue 1

CBF divulga datas e horários das oitavas da Copa do Brasil Feminina