Topo

Notícias

Governo brasileiro condena criação de novos assentamentos na Palestina

15/08/2025 20h44

O governo brasileiro condenou o plano de Israel de construir mais de 3.400 moradias em um novo assentamento na Palestina, localizado entre Jerusalém Oriental e Jericó.

 "O projeto ameaça dividir a Cisjordânia em duas partes ? Norte e Sul ? e isolar Jerusalém Oriental do restante daquele território", diz nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores. 

Notícias relacionadas:

Ainda segundo o MRE, "a construção dos novos assentamentos pode isolar Jerusalém Oriental do restante da Cisjordânia, colocando por terra a criação do Estado Palestino".

Para o governo brasileiro, a "medida representa flagrante violação do direito internacional, em especial da Resolução 2334 (2016) do Conselho de Segurança, assim como grave afronta ao parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça, emitido em 19 de julho de 2024".

De acordo com o MRE, o parecer da Corte "considerou ilícita a contínua presença de Israel no território palestino ocupado e concluiu ter aquele país a obrigação de cessar, imediatamente, quaisquer novas atividades em assentamentos e de evacuar todos os seus moradores".

A nota divulgada pelo MRE conclui ressaltando o "direito inalienável" dos palestinos de terem o seu Estado.

"Ao recordar o direito inalienável do povo palestino a um Estado independente e soberano, o Brasil insta Israel a abster-se de adotar ações unilaterais equivalentes à anexação do território palestino ocupado, as quais ameaçam a viabilidade da implementação da solução de dois Estados e comprometem o alcance de uma paz sustentável na região".

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Toffoli anula todas as provas e processos contra Vaccari na lava jato

Silvinei é condenado a pagar R$ 546 mil por fazer campanha para Bolsonaro

Trump diz que não houve acordo em cúpula com Putin sobre fim da guerra na Ucrânia

Mansão Maromba: Academias de Toguro são suspeitas de furtar água da Sabesp

'Golpe do novo Número': criminosos se passavam por parentes para pegar dinheiro das vítimas

Putin: conversas podem ser ponto de partida para resolver conflito na Ucrânia e restaurar laços Rússia-EUA

Cazorla volta à LaLiga com derrota do Oviedo em visita ao Villarreal

Putin pede que Ucrânia e Europa não criem "obstáculos" para a paz

Governo brasileiro condena criação de novos assentamentos na Palestina

Trump diz que restam 'muito poucos' temas a resolver com a Rússia

Trump e Putin encerram coletiva de imprensa sem responder perguntas