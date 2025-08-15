Prejuízo de R$ 500 mil: como falso advogado aplicou golpes

Oito pessoas foram presas hoje no estado de São Paulo por suspeita de aplicar o "golpe do falso advogado".

O que aconteceu

Operação Quimera, da Polícia Civil do Distrito Federal, cumpriu oito mandados de prisão e 9 de busca e apreensão na capital paulista, em São Sebastião e em Mongaguá. Foram apreendidos carros, dinheiro em espécie e aparelhos eletrônicos usados nos golpes.

Mais de R$ 500 mil em contas bancárias e criptomoedas foram bloqueados pela Justiça. Sozinha, uma moradora do Distrito Federal, de 65 anos, teve um prejuízo de valor semelhante.

Ao todo, 50 policiais participaram da ação. A operação foi conduzida pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, ligada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DF), e contou com apoio da Polícia Civil de São Paulo e da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil do Distrito Federal.

Suspeitos responderão pelos crimes de estelionato qualificado pelo meio eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com a PCDF, as penas podem chegar a 23 anos de prisão.

Como funciona o golpe do falso advogado

Criminosos entram em contato com vítimas se passando por seus advogados ou pelo escritório de advocacia. Eles usam credenciais vazadas dos defensores para obter dados sobre ações judiciais e sobre as partes envolvidas. Além de terem muitas informações, o uso de imagens reais dos advogados ou do logotipo dos escritórios dá credibilidade à fraude.

No contato, golpistas pedem pagamento de supostos impostos ou taxas para liberar valores pendentes nas ações. De acordo com a investigação, eles alegam que as transferências são "indispensáveis para a conclusão de processos ou para o levantamento de valores judiciais".

OAB disponibiliza ferramenta para evitar golpe

Pelo ConfirmADV, é possível verificar identidade do advogado. Basta acessar o site confirmadv.oab.org.br, e inserir o número da inscrição na OAB, o estado e o e-mail do profissional.

Advogado receberá e-mail solicitando confirmação de identidade. Ele terá cinco minutos para confirmar os dados. Se o procedimento for feito no prazo, o contato será validado. Se o tempo expirar, o cidadão e o advogado serão alertados.

Plataforma foi criada para prevenir golpes, que têm crescido exponencialmente. Só em São Paulo, foram registradas 1.600 denúncias desde 2024.

Vítimas de tentativa de golpe ou pessoas que fizeram o pagamento solicitado podem denunciar à OAB. O site para denúncias é o fiscalizacao.oab.org.br.

Ordem dos Advogados também orienta cidadãos a fazerem B.O. As vítimas devem printar conversas, números de telefones e comprovantes de transferência.