Gol registra prejuízo líquido de R$ 1,532 bilhão no 2º trimestre

A Gol encerrou o segundo trimestre de 2025 com prejuízo de R$ 1,532 bilhão, montante 60,8% menor que o prejuízo registrado em igual período do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 382 milhões entre abril e junho, um recuo de 6,7% ante o apurado um ano antes.

Já o Ebitda recorrente somou R$ 1,134 bilhão no período, cifra 67,7% maior que o apurado um ano antes.

A receita líquida da empresa cresceu 22,9% no segundo trimestre para R$ 4,837 bilhões.

No trimestre, a Gol ampliou sua capacidade total (ASK) em 19,2% ante um ano, com crescimento de 62,1% na oferta internacional e 13,3% no mercado doméstico, refletindo a expansão da malha e maior conectividade nacional e internacional.

O load factor (taxa de ocupação) ficou em 82,1% no segundo trimestre, aumento de 1,4 ponto porcentual ante um ano.

A receita por assento-quilômetro disponível (Rask) aumentou em 3,0% entre abril e junho ante um ano.