Gol reduz prejuízo para R$1,53 bi no 2º tri

15/08/2025 07h26

(Reuters) - A companhia aérea Gol encerrou o segundo trimestre com prejuízo líquido de R$1,53 bilhão, reduzindo em mais que a metade o resultado negativo de R$3,9 bilhões sofrido um ano antes.

A empresa teve um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$382 milhões, menos 6,7% ano a ano.

Em termos recorrentes, o Ebitda chegou a R$1,13 bilhão, alta de 67,7%, com a margem avançando de 17,2% para 23,4%.

A empresa teve receita líquida de R$4,84 bilhões de abril a junho, crescimento anual de 22,9%, com o faturamento de passageiros subindo 24,1% e a linha de carga e outras receitas avançando 13,2%.

No trimestre, o indicador de preços de passagens da Gol, "yield", cresceu 2,3%, e o indicador de custos (CASK), excluindo combustível, avançou 6,8%.

(Por Tiago Brandão)

