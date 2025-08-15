Foto de vereadora é falsamente atribuída a chefe de gabinete de Moraes

Publicações nas redes sociais enganam ao usar uma foto de Thaysa Lippy (PRD), vereadora de Manaus, como se fosse de Cristina Yukiko Kusahara, chefe do gabinete do ministro Alexandre de Moraes.

A vereadora se pronunciou no Instagram denunciando o uso indevido de sua imagem.

O que diz o post

A foto de uma vereadora de Manaus é compartilhada sendo falsamente atribuída a chefe do gabinete de Moraes. A foto é compartilhada com a seguinte legenda: "Cristina Yukiko Kusahara: a fabricante de relatórios falsos para condenar inocentes. Um deles, o Clezão, foi assassinado pelo regime".

Por que é falso

Foto não é de servidora do Supremo. Ao contrário do que afirmam as publicações, a foto usada nos posts não é de Cristina Yukiko Kusahara. A mulher na imagem é a vereadora de Manaus Thaysa Lippy (PRD). Uma busca reversa da imagem no Google Lens leva a um site do Amazonas que publicou a denúncia da parlamentar sobre o uso da sua imagem associada à desinformação (aqui). "Nunca tive qualquer vínculo com o STF, ministros ou Cristina Yukiko", escreveu Thaysa Lippy no Instagram (aqui e abaixo), que disse ainda que acionou uma equipe jurídica para lidar com a questão.

Quem é Cristina Yukiko Kusahara? Ela é chefe do gabinete de Moraes e trabalha no Supremo desde 2020, de acordo com informações do Portal da Transparência (aqui). Yukiko foi cedida para o STF pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Por que ela foi citada no post? A servidora teve o nome atribuído a supostas mensagens vazadas, cuja autenticidade não pôde ser verificada, divulgada por uma organização americana chamada "Civilization Works". De acordo com o conteúdo, supostos prints de WhatsApp mostram uma conversa entre Cristina e Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes. Na suposta conversa, ela teria dito que a PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu liberdade provisória para presos preventivos, mas que Moraes não queria soltá-los antes de ver as redes sociais deles (aqui).

Fundador da Civilization Works é ativista de direita e negacionista. Michael Shellenberger, fundador da organização responsável pelas denúncias, mantém relações próximas com parlamentares do Partido Republicado dos Estados Unidos, além de defender ideias alinhadas ao conservadorismo. Ele também é conhecido por disseminar alegações de teor negacionista sobre o clima e de atuar em defesa da energia nuclear (confira aqui e aqui, em inglês).

Clezão teve morte súbita. Cleriston Pereira da Cunha, 46, o homem preso pelos atos golpistas de 8 de janeiro que morreu na Penitenciária da Papuda, era réu por associação criminosa armada, abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Ele ainda não havia sido julgado pela Corte. Cleriston teve um mal súbito durante um banho de sol em novembro de 2023. Enquanto estava detido, recebia remédios controlados para diabetes e hipertensão.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 28 mil visualizações.

Este conteúdo também foi verificado por Reuters.

