Filipinas abrem mercado para carne bovina com osso e miúdos do Brasil

Brasília, 15 - O Brasil poderá exportar carne bovina com osso e miúdos bovinos para as Filipinas, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, em nota conjunta. O aval do governo filipino foi recebido na quarta-feira, 13, pelo governo brasileiro, após os países concluírem a negociação sobre os requisitos sanitários para a exportação da proteína e acordo quanto ao certificado sanitário internacional (CSI).O País exportou mais de US$ 1,5 bilhão em produtos agropecuários para as Filipinas em 2024, com destaque para carnes, cereais, farinhas e produtos do complexo sucroalcooleiro. "Com mais de 118 milhões de habitantes e consumo crescente de proteína animal, as Filipinas são um mercado estratégico para o agronegócio nacional. A ampliação dos produtos autorizados a ingressar no mercado filipino fortalece a relação comercial bilateral e abre novas oportunidades para a cadeia produtiva da bovinocultura brasileira", afirmaram as pastas na nota.A abertura das Filipinas para mais produtos bovinos brasileiros foi comentada na quarta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Eu acabo de ser informado pelo Fávaro que neste momento que estou chegando à tribuna que estamos fazendo 400 acordos nossos em 2,5 anos vendendo carne e miúdos de boi para as Filipinas", declarou o presidente Lula durante seu discurso na assinatura da Medida Provisória de socorro aos setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos.A negociação com as Filipinas compõe a estratégia do Ministério da Agricultura de diversificar mercados para a carne bovina nacional, em meio à escalada tarifária dos Estados Unidos. O acesso ao mercado filipino com a ampliação de produtos autorizados era uma ambição antiga da indústria nacional. Isso porque o país é um importante consumidor de miúdos bovinos e considerado um mercado com boa remuneração. Atualmente, as Filipinas já estão entre os cinco maiores destinos de exportações brasileiras de todas as proteínas.No acumulado do ano, 100 novos mercados foram abertos para produtos do agronegócio nacional.