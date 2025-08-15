Topo

Notícias

Felca e advogados comentam prisão de Hytalo Santos e parabenizam autoridades

São Paulo

15/08/2025 15h13

A equipe jurídica de Felipe Bressanim, o Felca, comentou a prisão do influenciador Hytalo Santos, após a repercussão do vídeo "Adultização", publicado na semana passada. Hytalo foi preso nesta sexta-feira, 15, juntamente com seu marido, Israel Nata Vicente (conhecido como Euro), em meio a investigações que têm por objeto combater os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. A defesa do casal afirma que eles são inocentes e estão à disposição das autoridades.

Hytalo foi alvo principal do youtuber Felca em denúncias sobre adultização. Ele e o marido são suspeitos de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. Após a prisão de Hytalo, Felca e sua equipe aproveitaram a oportunidade para "parabenizar as autoridades pelo andamento das investigações e efetivo combate à adultização e exploração da imagem e dos corpos de crianças e adolescentes".

A equipe jurídica do youtuber afirma ter auxiliado as autoridades com provas, "reforçando o compromisso de Felca em contribuir para a continuidade das investigações." No comunicado, é destacado ainda que Felca recebeu ataques depois da publicação do vídeo. "O combate ao que se enquadra nessas novas práticas criminais contribui para uma sociedade livre, justa e segura para todas as pessoas, especialmente aquelas mais vulneráveis", afirmam o escritório Senzi Advocacia e o Felca Studios.

"A equipe jurídica, juntamente com o influenciador, segue acompanhando de perto a repercussão do caso e todos os seus desdobramentos legais, comprometendo-se a manter total transparência quanto a novos acontecimentos, sempre auxiliando a sociedade e as autoridades competentes em tudo que lhes for possível", completa.

Entenda o caso

Felca, no vídeo sobre adultização de crianças publicado na semana passada, chamou o conteúdo de Hytalo de "circo macabro". Investigado pelo MP da Paraíba desde 2024, ele foi banido do Instagram após o vídeo de Felca. Hytalo gravava danças com menores de idade, muitas delas com pouca roupa, e ganhava dinheiro ao divulgar os vídeos nas redes. Com o passar dos anos, ele levou algumas crianças para morar com ele, com a permissão dos pais.

O influenciador também ficou conhecido pela ostentação nas redes, o que incluía desde a distribuição de celulares de última geração até a doação de carros, casas e cirurgias plásticas.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Vai esquentar no fim de semana em São Paulo? Veja a previsão

Toffoli anula atos da Lava Jato contra Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT

Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou marceneiro por engano

Quatro anos de Talibã: enfermeira brasileira revela realidade das mulheres no Afeganistão

Felca e advogados comentam prisão de Hytalo Santos e parabenizam autoridades

'Diaba Loira': criminosa é morta a tiros após confronto de facções no Rio

Avião do governo russo pousa no Alasca antes das negociações entre Putin e Trump

Presidente de Portugal anuncia morte em incêndios no leste do país

Cidade de Washington processa governo de Trump por tomar controle da polícia

Swiatek se classifica para suas terceiras semifinais seguidas de Cincinnati

'Nunca mais': reduto indígena da Bolívia perde a fé na esquerda