Topo

Notícias

Biomédico suspeito de falsificar exames médicos em MT é preso

laboratório de análises clínicas - Getty Images/iStockphoto/jarun011
laboratório de análises clínicas Imagem: Getty Images/iStockphoto/jarun011
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/08/2025 17h29

Um biomédico que atuava como técnico de uma rede de laboratórios em Cuiabá foi preso por fraudes e falsificações em exames.

O que aconteceu

Biomédico foi preso por suspeita de falsificações em laudos e resultados de exames de laboratório. Ele foi detido hoje durante a Operação Comprova.

Polícia aponta que biomédico não realizava os exames e nem enviava os materiais para análise. A investigação levantou que as amostras coletadas pelo laboratório eram descartadas, e os documentos falsificados.

Laboratório investigado realizava exames para o poder público. A Câmara de Vereadores de Cuiabá e a prefeitura já usaram serviços da clínica. Atendimentos particulares também eram realizados.

O UOL tenta contato com o laboratório. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

El Salvador estende prisão sem julgamento de supostos membros de gangues até 2027

Defesa de Bolsonaro pede que políticos façam visitas sem pedir autorização

Presidente do Peru visita ilha em disputa na Amazônia e adverte Colômbia

Olympique de Marselha perde no fim para o Rennes com dez jogadores na abertura da Ligue 1

Wall Street fecha sem entusiamo após novos indicadores

Morre um dos pais da vacina da malária: brasileiro casou na biblioteca e fez carreira nos EUA

Petróleo cai antes de cúpula Trump-Putin

Com embaixador chinês, Lula critica Trump e diz: 'Quem quiser sair, saia'

Coman deixa Bayern de Munique e assina com saudita Al Nassr, de CR7

Decisão poupa Argentina de entregar ações da YPF enquanto recursos não forem resolvidos

É falso que Richard Grenell veio ao Brasil fiscalizar Lei Magnitsky