Exército israelense faz operações nos arredores da Cidade de Gaza

15/08/2025 15h47

Tropas israelenses realizaram várias operações militares nos arredores da Cidade de Gaza nesta sexta-feira (15), antes do que se espera ser uma ofensiva significativa para tomar o controle da região, anunciou o Exército israelense.

O anúncio ocorreu uma semana após o Gabinete de Segurança de Israel aprovar a captura da maior cidade do território palestino após 22 meses de guerra que provocaram uma grave crise humanitária.

"Nos últimos dias, as tropas das IDF [Forças de Defesa de Israel] têm operado na área de Zeitun, nos arredores da Cidade de Gaza", disse o Exército em um comunicado.

"As tropas estão operando para localizar explosivos, eliminar terroristas e desmantelar a infraestrutura terrorista tanto na superfície quanto no subsolo", afirmou o Exército.

Na quarta-feira, o chefe do Estado-Maior do Exército israelense afirmou que o plano para uma nova ofensiva, com o objetivo de tomar a Cidade de Gaza, tinha sido aprovado.

Moradores da Cidade de Gaza disseram à AFP que os ataques aéreos nas áreas residenciais da cidade têm se intensificado recentemente. No início desta semana, o movimento islamista armado Hamas criticou as incursões terrestres israelenses "agressivas" no local.

Os planos do governo israelense para expandir a guerra desencadearam uma onda de condenações internacionais, bem como protestos internos.

O ataque do Hamas em outubro de 2023, que deu início à guerra, causou a morte de 1.219 pessoas, segundo um balanço da AFP com base em números oficiais.

A ofensiva israelense deixou cerca de 61.827 palestinos mortos, de acordo com números do Ministério da Saúde de Gaza, que a ONU considera confiáveis.

