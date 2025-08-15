Topo

Notícias

EUA e UE trabalham para finalizar acordo comercial e elaborar declaração conjunta

Bruxelas

15/08/2025 13h02

Bruxelas, 15 - Negociadores comerciais dos Estados Unidos enviaram para a União Europeia (UE) a versão norte-americana do aguardado acordo comercial entre as duas regiões, segundo o porta-voz do bloco Olof Gill, enquanto ambos os lados trabalham para finalizar um acordo e elaborar uma declaração conjunta."Este é um documento importante. Este é o nosso roteiro para onde levaremos as coisas a partir daqui e precisamos que esteja correto", disse ele. "Agora, vamos e voltamos com ele até chegarmos a um texto final, e espero que possamos chegar lá em breve", acrescentou.Gill disse que as autoridades europeias não estão preocupadas com o fato de o presidente norte-americano, Donald Trump, ainda não ter assinado uma ordem executiva relacionada às tarifas de automóveis. "Os EUA fizeram compromissos políticos conosco a esse respeito e esperamos que eles sejam implementados", ressaltou. Fonte: Dow Jones Newswires. *Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Malafaia diz que não tem medo de ser preso e defende impeachment de Moraes

Hytalo Santos dormia quando polícia chegou à casa; veja detalhes da prisão

Pelo menos três feridos e diversas casas danificadas por ataque com dinamite no Peru

Dino pede vista e suspende julgamento sobre repactuação de acordos de leniência da Lava Jato

Menino de 7 anos é atingido por bala durante aula no Rio: 'Não sou bandido'

Sem Zelensky, Trump e Putin terão de seis a sete horas de negociações

EUA e UE trabalham para finalizar acordo comercial e elaborar declaração conjunta

Chuvas de monção deixam ao menos 200 mortos em 24 horas no Paquistão

Colômbia denuncia prisão na Venezuela de signatários da paz com as Farc

Surto de sarampo avança na América do Norte, com 18 mortos no ano, diz Opas

Kremlin diz que reunião tripartite sobre Ucrânia é possível se negociações no Alasca derem resultados