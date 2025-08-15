Topo

Estoques empresariais nos EUA aumentam como esperado em junho

15/08/2025 11h41

WASHINGTON (Reuters) - Os estoques das empresas dos Estados Unidos subiram como esperado em junho, impulsionados pelo aumento dos estoques de veículos automotores.

Os estoques aumentaram 0,2% após permanecerem inalterados em maio, informou o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta sexta-feira. Os estoques são um componente-chave do Produto Interno Bruto e um dos mais voláteis. Eles aumentaram 1,6% em relação ao ano anterior.

Os estoques diminuíram a uma taxa anualizada de US$26,0 bilhões no segundo trimestre, subtraindo 3,17 pontos percentuais do crescimento do PIB. Essa redução foi mais do que compensada por um déficit comercial menor, uma vez que o fluxo de importações relacionado às tarifas diminuiu.

A economia cresceu a uma taxa de 3,0% no último trimestre, após contrair de 0,5% no trimestre de janeiro a março.

Os estoques no varejo aumentaram 0,2% em junho, em vez de 0,3% conforme estimado em um relatório antecipado publicado no mês passado. Eles tiveram alta de 0,2% em maio.

Os estoques de veículos automotores avançaram 1,0%, em vez de 0,9%, conforme informado anteriormente, e após alta de 0,6% em maio. Os estoques do varejo excluindo veículos automotores, que entram no cálculo do PIB, caíram 0,1% em vez de ficarem inalterados conforme informado inicialmente.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

