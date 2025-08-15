Esquema de corrupção pagava faculdade de filha de prefeito do SBC, diz PF

A investigação da Polícia Federal apontou que o suposto esquema de corrupção envolvendo o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), chegou a pagar a faculdade de medicina da filha dele.

O que aconteceu

Segundo relatório da PF, a mensalidade paga foi de R$ 8.284,95. Em um print enviado para o prefeito em outubro de 2022, o servidor Paulo Iran Paulino Costa, suspeito de integrar o esquema, enviou uma foto com o comprovante de pagamento do curso de Gabriele dos Santos Lima Fernandes.

A Polícia Federal diz ter encontrado outros pagamentos feitos para ela. Uma das despesas se referia a um "boleto Bibi" no valor de R$ 2.565, afirmou a investigação. "Com efeito, Marcelo frequentemente emitia determinações financeiras para que Paulo Iran realizasse pagamentos e transferências para terceiros, evidenciando sua ampla influência", diz o relatório da PF.

Entre os valores identificados pela investigação estão R$ 34 mil para "apto" e R$ 5.000 para "personal". A então primeira-dama, Rosângela Lima, também teria recebido transferências de Costa —uma delas no valor de R$ 5.880. Uma fatura do cartão de crédito do prefeito do mês passado, no valor de R$ 32 mil, também teria sido paga pelo servidor suspeito.

Uma das anotações encontradas pela PF mostra também um débito de R$ 19.182,14 para "pix passagens". Os escritos identificaram, segundo a investigação, o "pagamento em dinheiro de uma viagem internacional" para Rosângela. A primeira-dama teria como destino, em 1º de julho, o Aeroporto Internacional Washington Dulles, em Washington, capital dos Estados Unidos.

Após a operação da PF ontem, o prefeito de SBC foi afastado do cargo. A Justiça determinou o uso de tornozeleira eletrônica como alternativa após a Polícia Federal solicitar sua prisão. A vice, Jessica Cormick (Avante), assumiu a prefeitura. Ela é sargento da Polícia Militar de São Paulo e exerce seu primeiro cargo público.

Já Costa foi exonerado da Alesp e é considerado foragido. O advogado do servidor afirmou ao UOL que vai se "manifestar nos autos". A reportagem tenta contato com a defesa do prefeito de São Bernardo do Campo. Em nota, a prefeitura diz que vai colaborar com as informações necessárias.

Em diversas conversas, Paulo Iran demonstra agir conforme as determinações de Marcelo de Lima Fernandes, prestando contas e recebendo instruções claras para a distribuição de valores, o que o caracteriza como um 'verdadeiro preposto' do prefeito.

Relatório da Polícia Federal

Outro lado: A Prefeitura de São Bernardo afirmou, em nota, ser a "principal interessada para que tudo seja devidamente apurado" e que o "episódio não afeta os serviços na cidade".

Esquema envolve contratos com prefeitura

Segundo a investigação, o esquema de corrupção envolve contratos da prefeitura e da Fundação ABC com diferentes empresas. Os indícios de irregularidades, de acordo com a PF, estariam em contratos de "serviços essenciais como coleta de resíduos, engenharia, informática e saúde".

O servidor da Alesp teria atuado como um "agente central na arrecadação e distribuição" dos valores recebidos pelas empresas. A PF aponta a participação de outros agentes públicos, como Antônio Renê da Silva Chagas, que atua como diretor de departamento na Secretaria de Coordenação Governamental. Para a investigação, ele também é um dos "operadores financeiros" do suposto esquema.