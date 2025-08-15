Escova Ricca tem cerdas flexíveis e desembaraça sem machucar; confira

Se você gosta da escova escova Tangle Teezer, talvez goste também da Escova Raquele Flex, da Ricca. Ela promete desembaraçar todos os tipos de cabelo e não quebrar os fios —e é uma versão mais em conta do que a prima famosa.

O Guia de Compras UOL testou o produto e aprovou. Confira a seguir o que diz o fabricante sobre a escova e quem pode gostar dela:

O que diz a Ricca sobre essa escova?

Tem cerdas flexíveis de dupla altura que desembaraçam os fios, secos ou molhados, com maior facilidade;

Penteia e desembaraça com facilidade, reduzindo consideravelmente a quebra dos fios.

Cabeça curva e cabo ergonômico.

Por que ela é boa?

Não machuca o couro cabeludo. Por ter hastes flexíveis, ela consegue desembaraçar sem machucar e também sem arrancar muitos fios no processo.

Secagem segura. Para quem gosta de secar o cabelo usando escova, a Raquete Flex funciona bem: os cabelos quebram menos e ficam com menos frizz depois de secos.

@guiadecompras_uol Será que a escova raquete flex da marca Ricca é realmente boa? Esse produto promete desembaraçar todos os tipos de cabelo, sem puxar os fios. Comente ?eu quero? e a te enviamos o link *A gente escolhe cada produto de forma independente e, ao comprar pelo nosso link, o UOL recebe uma comissão, mas você não paga a mais por isso #escovaricca #cabelo #beleza #autocuidado #guiadecomprasuol ? som original - Guia de Compras UOL

A escova não é pesada. Isso é bom para quem busca um produto que não só entrega resultados, mas também conforto durante o uso.

Fácil de limpar. Como não deixa vários fios grudados após a escovação, dá para limpar sem grandes dificuldades. Ser de plástico também facilita na hora de lavar e secar.

Para quem ela é indicada?

A Escova Raquele Flex, da Ricca, pode ser usada para procura uma escova com bom custo-benefício e que possa ser usada diariamente sem machucar o couro cabeludo nem arrancar muitos fios durante a escovação. Também é ótimo para quem busca uma escova leve e confortável durante o uso —e, claro, o custo-benefício é ótimo

*Conteúdo publicado originalmente em 10/02/2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.