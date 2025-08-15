Escova Ricca tem cerdas flexíveis e desembaraça sem machucar; confira
Se você gosta da escova escova Tangle Teezer, talvez goste também da Escova Raquele Flex, da Ricca. Ela promete desembaraçar todos os tipos de cabelo e não quebrar os fios —e é uma versão mais em conta do que a prima famosa.
O Guia de Compras UOL testou o produto e aprovou. Confira a seguir o que diz o fabricante sobre a escova e quem pode gostar dela:
O que diz a Ricca sobre essa escova?
Tem cerdas flexíveis de dupla altura que desembaraçam os fios, secos ou molhados, com maior facilidade;
Penteia e desembaraça com facilidade, reduzindo consideravelmente a quebra dos fios.
Cabeça curva e cabo ergonômico.
Por que ela é boa?
Não machuca o couro cabeludo. Por ter hastes flexíveis, ela consegue desembaraçar sem machucar e também sem arrancar muitos fios no processo.
Secagem segura. Para quem gosta de secar o cabelo usando escova, a Raquete Flex funciona bem: os cabelos quebram menos e ficam com menos frizz depois de secos.Leve. A escova não é pesada. Isso é bom para quem busca um produto que não só entrega resultados, mas também conforto durante o uso.
Fácil de limpar. Como não deixa vários fios grudados após a escovação, dá para limpar sem grandes dificuldades. Ser de plástico também facilita na hora de lavar e secar.
Para quem ela é indicada?
A Escova Raquele Flex, da Ricca, pode ser usada para procura uma escova com bom custo-benefício e que possa ser usada diariamente sem machucar o couro cabeludo nem arrancar muitos fios durante a escovação. Também é ótimo para quem busca uma escova leve e confortável durante o uso —e, claro, o custo-benefício é ótimo
*Conteúdo publicado originalmente em 10/02/2024.
