Topo

Notícias

Equipe da OpenAI busca vender US$6 bilhões em ações ao SoftBank e outros, diz fonte

15/08/2025 20h24

Por Juby Babu

(Reuters) - Atuais e ex-funcionários da OpenAI estão buscando vender quase US$6 bilhões em ações da criadora do ChatGPT para investidores, incluindo o SoftBank e a Thrive Capital, disse uma fonte com conhecimento do assunto à Reuters nesta sexta-feira.

O possível acordo avaliaria a empresa em US$500 bilhões, acima dos US$300 bilhões atuais, destacando os rápidos ganhos da OpenAI em usuários e receita, bem como a intensa concorrência entre as empresas de inteligência artificial por talentos.

SoftBank, Thrive e Dragoneer Investment Group não responderam imediatamente aos pedidos de comentário. As três empresas de investimento já são investidoras da OpenAI.

As negociações estão em estágio inicial e o tamanho da venda ainda pode mudar, segundo notícia da Bloomberg News mais cedo.

A oferta secundária de ações eleva a posição do SoftBank na liderança da rodada de financiamento primária de US$40 bilhões da OpenAI.

Impulsionada por seu produto principal, o ChatGPT, a OpenAI dobrou sua receita nos primeiros sete meses do ano a uma taxa anualizada de US$12 bilhões, e está a caminho de alcançar US$20 bilhões até o final do ano, noticiou a Reuters em agosto.

Apoiada pela Microsoft, a OpenAI tem cerca de 700 milhões de usuários ativos semanais em seus produtos do ChatGPT, um aumento em relação aos cerca de 400 milhões em fevereiro.

(Reportagem de Juby Babu na Cidade do México)

