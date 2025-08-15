Encontro entre Trump e Putin hoje: que horas começa reunião no Alasca?
A reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Vladimir Putin, da Rússia, acontece hoje, às 16h30 (de Brasília). O encontro será no Alasca e há expectativa em torno de um acordo para um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia.
O que aconteceu
A primeira conversa cara a cara entre Trump e Putin desde 2019 vai ocorrer na Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson. A base fica em um local remoto e com controle de acesso rigoroso.
Encontro terá duas partes. A primeira será uma conversa entre os dois líderes, com a presença de intérpretes. Depois, eles se reunirão novamente em um almoço com a presença das delegações. No final, Trump e Putin devem participar de uma coletiva de imprensa para compartilhar o que foi acordado.
EUA suspenderam temporariamente tarifas de Rússia e aliados. Além disso, o Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma licença para possibilitar o desembarque de Putin no Alasca, de acordo com a CNN americana.
Delegação russa terá ao menos seis pessoas. Além de Putin, estarão presentes também o ministro das relações exteriores Sergey Lavrov, o ministro da defesa Andrey Belousov, o assessor presidencial Yuri Ushakov, o ministro das finanças Anton Siluanov e o Enviado Especial Kirill Dmitriev.
EUA não revelaram participantes. Os membros da delegação americana não foram divulgados, nem os protocolos de segurança.
Reunião ocorre em meio a uma relação fragilizada. Em maio, Trump chegou a chamar Putin de louco após um ataque aéreo massivo contra a Ucrânia.
Quais são os interesses de cada país? A guerra entre Rússia e Ucrânia serve como uma demonstração de força para o Kremlin, que ainda planeja anexar regiões do país vizinho ao seu próprio território. Trump pretende agir como intermediador para a paz. Desde a corrida eleitoral para a Casa Branca, ele afirma ser capaz de dar um fim imediato ao conflito.
Rússia não quer falar só da Ucrânia. O tema será o principal, mas o assessor de imprensa do Kremlin disse que Putin quer falar também sobre cooperação econômica e comercial entre os dois países e sobre armas nucleares. "Essa cooperação tem um potencial enorme e, infelizmente, até agora inexplorado", disse Ushakov
O que acontece se o encontro der errado
Trump vê "25% de chances de fracasso"; Putin reconhece "esforço sincero" dos EUA. O presidente americano afirmou ontem estar confiante de que Putin está pronto para fazer um acordo. Já o russo disse acreditar que a reunião pode fortalecer a "paz mundial".
EUA cogitam reunir Putin e Zelensky em segundo encontro. Caso a reunião de hoje seja proveitosa, Trump disse esperar reunir os dois presidentes envolvidos para aprofundar os termos para o fim da guerra.
Trump ameaçou retaliar Rússia se Putin não concordar com acordo. O republicano declarou que Putin enfrentará "consequências severas" caso não se alcance um cessar-fogo.
Como ficam Ucrânia e Europa
Fora das negociações. Ao confirmar a reunião bilateral na última semana, Rússia e Estados Unidos deixaram de lado Europa e Ucrânia, dois dos principais interessados na rodada de negociações.
Líderes europeus e Zelensky alertaram americano sobre acordos com a Rússia. Ucrânia, França, Reino Unido e Alemanha fizeram reunião de emergência na quarta com Trump, que considerou a conversa "muito amigável".
Zelensky e primeiro-ministro britânico se encontraram. Os dois se reuniram Londres para demonstrar apoio do Reino Unido à Ucrânia. Depois, afirmaram estarem otimistas, mas cautelosos sobre o fim da guerra.
Como está o conflito
Ucrânia lançou dezenas de drone contra a Rússia às vésperas do encontro. O Ministério da Defesa russo afirmou que interceptou 44 drones ucranianos entre a noite de quarta e a manhã de quinta-feira.
Exército russo avançou e Ucrânia ordenou evacuações. Uma área de Donetsk (no leste), que inclui a cidade de Druzhkivka, foi esvaziada após o rápido avanço do Exército russo nos últimos dias.