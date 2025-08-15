Encontro entre Trump e Putin hoje: que horas começa reunião no Alasca?

A reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Vladimir Putin, da Rússia, acontece hoje, às 16h30 (de Brasília). O encontro será no Alasca e há expectativa em torno de um acordo para um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia.

O que aconteceu

A primeira conversa cara a cara entre Trump e Putin desde 2019 vai ocorrer na Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson. A base fica em um local remoto e com controle de acesso rigoroso.

Encontro terá duas partes. A primeira será uma conversa entre os dois líderes, com a presença de intérpretes. Depois, eles se reunirão novamente em um almoço com a presença das delegações. No final, Trump e Putin devem participar de uma coletiva de imprensa para compartilhar o que foi acordado.

EUA suspenderam temporariamente tarifas de Rússia e aliados. Além disso, o Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma licença para possibilitar o desembarque de Putin no Alasca, de acordo com a CNN americana.

Vladimir Putin e Donald Trump em junho de 2019 Imagem: Mikhail Svetlov/Getty Images

Delegação russa terá ao menos seis pessoas. Além de Putin, estarão presentes também o ministro das relações exteriores Sergey Lavrov, o ministro da defesa Andrey Belousov, o assessor presidencial Yuri Ushakov, o ministro das finanças Anton Siluanov e o Enviado Especial Kirill Dmitriev.

EUA não revelaram participantes. Os membros da delegação americana não foram divulgados, nem os protocolos de segurança.

Reunião ocorre em meio a uma relação fragilizada. Em maio, Trump chegou a chamar Putin de louco após um ataque aéreo massivo contra a Ucrânia.

Quais são os interesses de cada país? A guerra entre Rússia e Ucrânia serve como uma demonstração de força para o Kremlin, que ainda planeja anexar regiões do país vizinho ao seu próprio território. Trump pretende agir como intermediador para a paz. Desde a corrida eleitoral para a Casa Branca, ele afirma ser capaz de dar um fim imediato ao conflito.

Rússia não quer falar só da Ucrânia. O tema será o principal, mas o assessor de imprensa do Kremlin disse que Putin quer falar também sobre cooperação econômica e comercial entre os dois países e sobre armas nucleares. "Essa cooperação tem um potencial enorme e, infelizmente, até agora inexplorado", disse Ushakov

O que acontece se o encontro der errado

Trump diz que Rússia vai sofrer mais sanções caso Putin não aceite um acordo Imagem: Casa Branca

Trump vê "25% de chances de fracasso"; Putin reconhece "esforço sincero" dos EUA. O presidente americano afirmou ontem estar confiante de que Putin está pronto para fazer um acordo. Já o russo disse acreditar que a reunião pode fortalecer a "paz mundial".

EUA cogitam reunir Putin e Zelensky em segundo encontro. Caso a reunião de hoje seja proveitosa, Trump disse esperar reunir os dois presidentes envolvidos para aprofundar os termos para o fim da guerra.

Trump ameaçou retaliar Rússia se Putin não concordar com acordo. O republicano declarou que Putin enfrentará "consequências severas" caso não se alcance um cessar-fogo.

Como ficam Ucrânia e Europa

Fora das negociações. Ao confirmar a reunião bilateral na última semana, Rússia e Estados Unidos deixaram de lado Europa e Ucrânia, dois dos principais interessados na rodada de negociações.

Líderes europeus e Zelensky alertaram americano sobre acordos com a Rússia. Ucrânia, França, Reino Unido e Alemanha fizeram reunião de emergência na quarta com Trump, que considerou a conversa "muito amigável".

Zelensky e primeiro-ministro britânico se encontraram. Os dois se reuniram Londres para demonstrar apoio do Reino Unido à Ucrânia. Depois, afirmaram estarem otimistas, mas cautelosos sobre o fim da guerra.

Como está o conflito

Bombeiros ucranianos apagam incêndio em um prédio residencial no local de um ataque de drone russo na cidade de Bilozerske, região de Donetsk, em 10 de agosto de 2025, em meio à invasão russa na Ucrânia Imagem: GENYA SAVILOV / AFP

Ucrânia lançou dezenas de drone contra a Rússia às vésperas do encontro. O Ministério da Defesa russo afirmou que interceptou 44 drones ucranianos entre a noite de quarta e a manhã de quinta-feira.

Exército russo avançou e Ucrânia ordenou evacuações. Uma área de Donetsk (no leste), que inclui a cidade de Druzhkivka, foi esvaziada após o rápido avanço do Exército russo nos últimos dias.