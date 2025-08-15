Enchentes e deslizamentos de terra na Caxemira indiana matam 60 e deixam mais de 200 desaparecidos

Por Fayaz Bukhari

SRINAGAR (Reuters) - As equipes de resgate na Caxemira indiana usavam pás e máquinas de terraplanagem para procurar sobreviventes sob pedras e escombros na sexta-feira, um dia depois que inundações repentinas provocadas por fortes chuvas mataram pelo menos 60 pessoas e deixaram outras 200 desaparecidas.

Deslizamentos de terra e enchentes inundaram o vilarejo de Chasoti na quinta-feira, levando embora os peregrinos que haviam se reunido para almoçar antes de subir a colina para um local religioso popular, no segundo desastre desse tipo no Himalaia em pouco mais de uma semana.

"Ouvimos um som enorme, seguido de uma inundação repentina e lama. As pessoas estavam gritando, e algumas delas caíram no rio Chenab. Outras foram enterradas sob os escombros", disse Rakesh Sharma, um peregrino que ficou ferido.

Bolsas, roupas e outros pertences, cobertos de lama, ficaram espalhados em meio a postes elétricos quebrados e lama na sexta-feira, enquanto as equipes de resgate usavam cordas e atravessavam pontes improvisadas na tentativa de retirar as pessoas dos escombros.

Pelo menos 60 pessoas morreram, mais de 100 ficaram feridas e outras 200 ainda estão desaparecidas, disse o ministro-chefe de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, a repórteres na sexta-feira.

O Himalaia é propenso a inundações e deslizamentos de terra, mas alguns cientistas afirmam que a intensidade e a frequência desses eventos estão aumentando devido às mudanças climáticas.

Machail Yatra é uma peregrinação popular ao santuário de Machail Mata, uma das manifestações da Deusa Durga, que fica no alto do Himalaia. Os peregrinos caminham até o templo a partir de Chasoti, onde termina a estrada para veículos.

O incidente de quinta-feira ocorreu pouco mais de uma semana após enchente e deslizamento de terra semelhantes terem engolido um vilarejo inteiro no Estado de Uttarakhand, no Himalaia.

"A natureza está nos testando. Nos últimos dias, tivemos que lidar com deslizamentos de terra, chuvas torrenciais e outras calamidades naturais", afirmou o primeiro-ministro Narendra Modi no início de um discurso de quase duas horas no 79º dia da independência do país.

De acordo com o Departamento de Meteorologia da Índia, uma chuva torrencial é um aguaceiro repentino e intenso de mais de 100 mm de chuva em apenas uma hora que pode provocar inundações repentinas, deslizamentos de terra e devastação, especialmente em regiões montanhosas durante a monção.

No vizinho Nepal, pelo menos 41 pessoas morreram, 21 estão desaparecidas e 121 ficaram feridas em enchentes, chuvas fortes, deslizamentos de terra e tempestades de granizo desde o início das chuvas de monção em junho deste ano, de acordo com dados fornecidos pela autoridade de gerenciamento de desastres do país.

E mais de 50 pessoas foram mortas durante a noite em incidentes relacionados à chuva no norte montanhoso do Paquistão, disseram autoridades de resgate na sexta-feira. Inundações e o desabamento de telhados de casas causaram as mortes.

Na Caxemira administrada pelo Paquistão, onde oito pessoas foram mortas -- incluindo seis membros de uma família soterrados nos escombros de sua casa -- as operações de retirada estavam em andamento para os turistas domésticos retidos.

