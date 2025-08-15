Topo

Notícias

Embaixador da China diz que país quer unir forças com Brasil frente à 'intimidação unilateral'

Iracemápolis

15/08/2025 18h57

Em meio às sanções aplicadas pelo governo americano, o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, salientou nesta sexta, 15, a cooperação entre os dois países, cujas relações diplomáticas foram estabelecidas há 51 anos, e reforçou o apoio do gigante asiático diante do que chamou de "intimidação unilateral".

"A China está disposta a trabalhar junto com o Brasil para unir as forças mais amplas e compensar de forma eficaz as diversas incertezas com estabilidade e potencial crescimento da cooperação bilateral", declarou Qingqiao em discurso, acompanhado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na cerimônia de inauguração da fábrica da montadora chinesa GWM em Iracemápolis, interior de São Paulo.

Segundo o embaixador, mudanças nunca vistas em um século estão se acelerando, prejudicando gravemente a ordem e as regras internacionais. Por um lado, ressaltou, o mundo sofre com turbulência e desordem, "com a proliferação de intimidação unilateral". Por outro, comparou, o Sul Global cresce de forma notável e desempenha papel construtivo na paz e promoção do desenvolvimento comum. "China e Brasil devem cuidar de assuntos respectivos e fortalecer cooperação", defendeu Zhu Qingqiao.

Ele, ao fim do discurso na cerimônia da GWM, aproveitou para reafirmar, independente das mudanças na conjuntura internacional, que a China estará ao lado do Brasil para construir um futuro de mais justo e sustentável.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Reunião em formato restrito entre Trump e Putin terminou (Kremlin)

Putin volta à cena diplomática no tapete vermelho de Trump

Conversas entre Putin e Trump no Alasca chegam ao fim, diz Kremlin

Alcaraz sofre mas vence Rublev e vai às semifinais em Cincinnati

Eduardo Bolsonaro se reuniu com Bessent no dia que americano cancelou com Haddad

Homem é espancado por 7 pessoas após beijar rapaz na rua em MS; veja

Lula diz que Brasil está vivendo com uma 'turbulência desnecessária' de Trump

Embaixador da China diz que país quer unir forças com Brasil frente à 'intimidação unilateral'

El Salvador estende prisão sem julgamento de supostos membros de gangues até 2027

Defesa de Bolsonaro pede que políticos façam visitas sem pedir autorização

Liverpool abre Premier League com vitória no fim sobre Bournemouth (4-2)