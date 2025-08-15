Em inauguração de fábrica da GWM, Lula diz que não faz mal empresas saírem do país porque outras estão chegando

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou nesta sexta-feira a chegada de empresas chinesas no Brasil durante a inauguração da fábrica da montadora GWM em Iracemápolis (SP), em oposição a montadoras de outros países que encerraram operações no país.

"Enquanto uma empresa americana como a Ford vai embora do Brasil, enquanto a Mercedes-Benz, empresa alemã, vai embora, o que acontece é outra empresa chinesa pra cá", disse Lula.

"Quem quiser sair, que saia, quem quiser vir, nós estaremos de braços e coração aberto, esperando todos que quiserem vir aqui", acrescentou.

A Mercedes-Benz encerrou a fabricação de veículos de passeio justamente na planta de Iracemápolis, agora nas mãos da GWM, mas ainda produz caminhões e chassis de ônibus no Brasil. A Ford encerrou a produção de veículos no país em 2021.

Os comentários de Lula ocorrem no momento em que os Estados Unidos impõem uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros e criticam o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, levando as relações entre os dois países a seus piores níveis em muitos anos.

(Reportagem de Bernardo Barbosa, em São Paulo)