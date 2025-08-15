Eletrobras altera nível de segurança de barragem de usina no Teles Pires para alerta

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras informou nesta sexta-feira que alterou o nível de segurança da barragem da usina hidrelétrica Colíder, localizada no rio Teles Pires, em Mato Grosso, para "alerta", um grau abaixo do de maior criticidade.

Segundo a companhia, essa mudança do status foi tomada "por precaução e estrita observância da legislação aplicável", depois de ocorrências verificadas no sistema de drenos da usina, estruturas que permitem que a pressão da água sob a barragem seja escoada de maneira adequada.

A hidrelétrica de 300 megawatts (MW) de capacidade foi adquirida pela Eletrobras em um processo de descruzamento de ativos com a Copel, que ainda opera transitoriamente o empreendimento.

No momento da operação de compra, a usina tinha nível de segurança de barragem de "atenção", entre os quatro possíveis (normal, atenção, alerta e emergência).

A Eletrobras disse que foi comunicada, em 14 de junho, sobre rompimento de dreno da usina. Acrescentou que também recebeu informação de que, durante manutenção em fevereiro, houve "intercorrência em um deles (drenos), que segue operacional".

Segundo a companhia, um painel de especialistas externos contratados recomendou a redução do nível de reservatório da hidrelétrica, medida que já está em curso, "em razão da recorrência de eventos similares e em espaços de tempo reduzidos, acompanhados de saída de material do subsolo na área da barragem".

Já a alteração do status da barragem para "alerta" deflagra ações previstas de "Plano de Ação Emergencial", que garante que os órgãos e entidades competentes, públicos e privados, bem como as comunidades afetadas, "possam receber as devidas informações sobre a usina de maneira naturalmente transparente e tempestiva, reforçando o compromisso inafastável e prioritário da empresa com a segurança das pessoas, do meio ambiente, e de suas instalações", disse a Eletrobras.

A elétrica afirmou ainda que a usina opera dentro das normas de segurança exigidas pela legislação em vigor e com o devido acompanhamento dos órgãos competentes. Também disse que vinha tomando medidas para elevar a segurança da barragem para "normal".

(Por Letícia Fucuchima)