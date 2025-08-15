Elea pode investir até US$3,5 bi para ampliar operações no Brasil, diz CEO

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Elea Data Centers pode investir US$3,5 bilhões até 2028 para ampliar sua capacidade em data centers no Brasil, com potencial expansão para novas localidades no Nordeste, disse à Reuters o presidente da empresa, Alessandro Lombardi.

A Elea tem hoje nove data centers espalhados pelo país, em cidades como Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, somando um total de 75 megawatts (MW). A previsão é ampliar essa capacidade em 350 MW até 2028, principalmente a partir da expansão nos clusters já existentes.

Segundo o executivo da companhia, o setor de data centers aguarda com expectativa o Redata, um programa de incentivos do governo federal que promete tributos menores para atrair empresas do ramo a investirem no Brasil.

"No horizonte de curto prazo, são 350 MW, então US$3,5 bilhões em 2027, 2028. Com o Redata (programa de incentivo federal), pode ser mais", disse Lombardi, durante a Rio Innovation Week.

Ele disse ainda que empresas estariam segurando seus investimentos à espera do Redata, e que a capacidade nacional do segmento deve crescer "muito pouco" este ano diante do clima de expectativa.

"O custo de capital no Brasil é um dos mais altos do mundo... com o Redata, o Brasil tem chance de decolar e ser um dos maiores", afirmou ele, acrescentando que o país tem várias condições favoráveis para essa indústria, como amplo mercado consumidor e energia abundante e renovável.

A Elea assinou na véspera um memorando de entendimentos com a prefeitura do Rio e com a empresa de TI Oracle para impulsionar o projeto Rio AI City, "cidade" de data centers projetada no Centro Metropolitano, na Barra da Tijuca. São investimentos em torno de US$65 bilhões. A área prevista para instalação do hub de data centers terá capacidade inicial de 1,8 GW até 2027 e pode alcançar 3,2 GW até 2032, segundo os planos da prefeitura e empresas.

Na véspera, a prefeitura do Rio também assinou acordo com a Nvidia, prevendo a instalação de um supercomputador na região do "Porto Maravalley".

