É falso que Richard Grenell veio ao Brasil fiscalizar Lei Magnitsky

Não é verdade que o enviado presidencial para Missões Especiais dos Estados Unidos, Richard Grenell, esteja no Brasil para fiscalizar a aplicação da Lei Magnitsky.

Publicações nas redes sociais afirmam que ele viria se reunir com o presidente do Banco Central, o que é falso. Além disso, posts usam imagem gerada por Inteligência Artificial.

O que diz o post

Uma suposta imagem de Richard Grenell ao lado de uma aeronave com o nome "United States" é compartilhada com um texto dizendo que ele teria chegado ao Brasil para se reunir com o presidente do Banco Central, o diretor da Agência Reguladora de Transações Bancárias e com donos de bancos em São Paulo. O objetivo da visita seria fiscalizar a aplicação da Lei Magnitsky. A publicação credita a informação à Embaixada dos EUA.

Por que é falso

Não há nenhuma evidência que sustente a alegação de que Grenell esteja no Brasil. O UOL Confere procurou a Embaixada dos EUA no Brasil, mas não obteve resposta. Ao contrário do que indica a publicação, os canais oficiais da representação diplomática norte-americana não tornaram pública nenhuma informação sobre uma suposta visita dele ao país (veja aqui e aqui).

Richard Grenell é enviado presidencial para Missões Especiais. Em janeiro, ele se reuniu com Nicolás Maduro na Venezuela para negociar a libertação de americanos presos na Venezuela e discutir a deportação de venezuelanos acusados de integrarem uma gangue (aqui). Grenell foi embaixador na Alemanha durante o primeiro governo de Trump, atuou como enviado especial para negociações de paz entre a Sérvia e o Kosovo e também exerceu o cargo de diretor de inteligência nacional (leia aqui, em inglês).

Banco Central nega informação sobre suposto encontro. Ao UOL Confere, a assessoria do Banco Central afirmou que é falsa a informação de que o presidente da instituição, Gabriel Galípolo, tenha alguma reunião agendada com Grenell. Também não consta nenhum encontro entre os dois na agenda pública de Galípolo (veja aqui).

Publicação usa imagem gerada por Inteligência Artificial. O UOL Confere submeteu a foto a uma análise do site Illuminarty AI, que calcula a probabilidade de que um conteúdo possa ter sido gerado por IA. O site apontou que a probabilidade é de 91,7%.

Site calcula probabilidade de conteúdo ter sido gerado por Inteligência Artificial Imagem: Reprodução/Illuminarty Ai

Alexandre de Moraes é o único brasileiro sancionado pela Lei Magnistky até o momento. Pela lei americana, pessoas sancionadas podem ter bens, contas bancárias e cartões de instituições americanas bloqueados por tempo indeterminado.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 2 mil curtidas.

